(4) 내가 언제?

미진: 너 왜 웃어?

لماذا تضحكين؟

지은: 너 지금 니 얘기하는거지? 옛날에 니가 한 얘기가

أنت تتحدثين عن نفسك الآن، أليس كذلك؟ لقد قلت شيئا ما مثل هذا قبل وقت؟

있는데? 술 퍼마시고?

بعدما شربت الكثير من الخمر؟

미진: 내가 뭐랬는데?

ماذا قلت؟

지은: 너 사귀던 남자 시드니 맥주집에서 만났댔잖아.

قلت إنك قابلت الرجل الذي كنت تواعدينه في بار في سيدني.

미진: 내가 언제?

متى قلت هذا؟

지은: 기억하는구만 뭘. 너 완전 취해가지고 다 털어놨어.

أنت تتذكرين كل شيء. كنت في حالة سكر كاملة وأخبرتيني بكل شيء.





شرح التعبير

يُستخدم التعبير عندما يكون المتحدث لا يتذكر أمرا ما قاله أو فعله فيسأل متعجبا내가 언제؟ ولكن في الحقيقة قد يكون يتذكر ولكنه يدعي عدم التذكر وينكر أنه فعل أو قال.

أصل التعبير هو 내가 언제 그랬어? يعني متى فعلت أنا هذا أو متى قلت هذا ولكن يُحذف الفعل الأخير.

من الممكن أيضا أن نحذف أداة الاستفهام"언제" ونستبدلها بـ"무엇을" ولكن في صيغتها المختصرة "뭘" هكذا "내가 뭘?". بمعنى 내가 뭘 잘못했느냐? في أي شيء أخطأت؟





شرح الأمثلة

① 가: 너 월급 받으면 한턱 낸다고 한 거 기억나지?

أ.تتذكر أنك قلت لي أنك ستعزمني على الطعام عندما تقبض مرتبك، أليس كذلك؟

나: 내가 언제? 난 그런 말 한 적 없는데.

ب.متى قلت هذا؟ أنا لم أقل شيئا كهذا.





② 가: 지하철 3호선 타면 된다고 했지?

أ.ألم تقل إنه علي ركوب الخط الثالث من المترو؟

나: 내가 언제? 4호선 타는 게 좋다고 했지.

ب.متى قلت هذا؟ قلت إنه من الأفضل ركوب الخط الرابع.



