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ندوة افتراضية حول الأمن الغذائي في المنطقة العربية في عصر ما بعد أزمة كورونا

#أخبار كورية عربية l 2021-11-19

لقاء الجمعة

ⓒ Korea-Arab Society

عقدت أمس الخميس ندوة عبر الإنترنت حول "الأمن الغذائي في المنطقة العربية في عصر ما بعد أزمة كورونا"، بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية العربية وسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى سيول وبرعاية وزارة الخارجية الكورية.

وتم في الندوة تناول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي للأمن الغذائي في الدول العربية، وتقدم الشركات الكورية للمزارع الذكية إلى السوق العربية.

وشارك في الندوة عدد من مسؤولي الشركات الكورية التي تهتم بالتقدم إلى سوق الإمارات والأسواق الأخرى في الشرق الأوسط.

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