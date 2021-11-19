تدشين أعمال فنية للتعريف بجزيرة دوك دو الكورية

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تم في يوم 20 أكتوبر الماضي إصدار التسجيل الصوتي والفيديو الموسيقي لأغنية'ISLAND’، للإعلان عن جمال جزيرة "دوك دو" الكورية. يُشار إلى أن جزيرة دوك دو تُعرف بأنها أراضٍ كورية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي. ومع ذلك، تدعي اليابان أن دوك دو هي أراضٍ يابانية لأسباب مختلفة. حتى الآن، من أجل حماية الأراضي الكورية من مطالبات اليابان غير المعقولة، تم إصدار العديد من الأغاني الكورية للإعلان عن أن دوك دو هي أراضٍ كورية. ومن بينها، أغنية "جزر دوك دو هي أرضنا"، وهي أغنية مشهورة يمكن لأي كوري غناؤها. وأغنية 'ISLAND'، التي تم إنتاجها حديثا احتفالا بيوم دوك دو الشهر الماضي، هي أغنية من نوع آر آند بي ومؤلفة من كلمات إنجليزية لتشكيل إجماع بين الناس حول العالم وجيل MZ الذين ولدوا بين 1980 وأوائل 2000.

الجدير بالذكر أن عازفة غاياغوم جونغ مين آه، وكذلك خبراء مختلفين في مختلف المجالات مثل التصوير والمكياج، شاركوا في إنتاج الفيديو الموسيقي على شكل تبرع بالمواهب من أجل إعلام العالم بأنّ دوك دو أراضٍ كورية. كما أن هذه الأغنية التي تجمع بين الموسيقى الحديثة على طراز الكيبوب مع اللحن الجميل للآلة الكورية التقليدية غاياغوم، تم إنتاجها لتذكير الناس في العالم وجيل MZ، الذين لديهم اهتمام ضئيل نسبيا بالتاريخ، بأهمية دوك دو. ومن خلال هذه الأغنية الجديدة بعنوان 'ISLAND' ، يُأمل في أن تُتاح فرصة لإطلاع العالم على جمال دوك دو وفي نفس الوقت رفع مستوى الوعي حول تشويه التاريخ.