تزايد الخلافات بشأن إطعام القطط والكلاب البرية

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يزداد عدد الأسر التي تربي حيوانات أليفة، خاصة الكلاب والقطط، وفيما يتعلق بالقطط التي تسكن في الشوارع، هناك اختلافات فيما بين الناس والسكان. على سبيل المثال، هناك سيدات أو هيئات خيرية تُطعم هذه القطط في الشوارع، بينما هناك بعض الناس الذين يعارضون ذلك. ووسط ذلك، عُرض مؤخرا فيلم وثائقي بعنوان "لا تطعم القطط". يدور الفيلم حول قصة سيدة تقوم برعاية قطط الشوارع، مثل إغاثة القطط المعرضة للخطر وعلاجها والمساعدة على الحصول على راعٍ دائم لها. لكن فور بدء عرض الفيلم، شهدت الشركة المنتجة للفيلم، حادثا غريبا، حيث حظي الفيلم على نقاط متدنية بشكل جماعي. هذا يعني أنه عمل مقصود من قبل فئات معينة، على أساس كراهية السيدات اللاتي يساعدن القطط في الشارع. لذلك في المجتمع الكوري حاليا جدلا متزايدا فيما بين المؤيدين لضرورة رعاية وإطعام القطط في الشوارع، والمعارضين لذلك لأن القطط في الشوارع تمثل ضررا لمعيشة الإنسان. مؤخرا يشكو الكثير من سكان الشقق من الخوف الذي تسببه القطط والكلاب البرية، خاصة الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار يلعبون في الخارج، فقد تهددهم هذه الكلاب البرية.

لذلك يرى البعض أنه من الأفضل القضاء عليها من أجل أمن سكان الشقق. الا أن هناك معارضة شديدة من قبل الهيئات الخيرية لمساعدة الحيوانات، وبالتالي تشتد الخلافات فيما بين سكان الشقق وأعضاء الهيئات الشعبية. قبل أيام، وُضعت مقالة على مواقع الإنترنت، وتضم هذه المقالة صورة لافتة معلقة في شارع، مرسوم عليها قطط تعبر معبر للمشاة، ومكتوب عليها كلمة "ببطء". ومن أجل حماية القطط من السيارات، تنصح هذه اللافتة سائقي السيارات بتخفيض السرعة. لكن المشكلة أن هذه اللافتة لم تعلقها إدارة المنطقة، بل علقتها الهيئات الشعبية. مما يعتبر ذلك مخالفا للقانون، لأن مثل هذه اللافتة يجب وضعها من قبل إدارة المنطقة فقط، ولا يجوز ذلك لأية هيئة مدنية. ولذلك يتشاجر المؤيدون والمعارضون بشأن ذلك أيضا.