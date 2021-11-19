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تعرف على شركة كورية ناجحة. تعرف على شركة "بينتِل Pintel"، وهي شركة لتطوير حلول الفيديو الذكية.

مديرها التنفيذي "كيم دونغ كي ":

يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل مقاطع الفيديو، وقد قمنا بتطوير خوارزمية التعلم العميق الخاصة بنا، وهي قادرة على تحليل الصور عالية الدقة لحظة بلحظة دون أي فقدان في الجودة. منذ تأسيس شركة "بينتل 핀텔" في عام 2016، ظللنا نركز على البحث والتطوير، ولم نقم بإصدار منتجاتنا إلا مؤخرا. لدينا تقنيتنا الخاصة التي لا مثيل لها، ونستطيع أن نواجه الطلب المتزايد في المشروعات العامة أو الصناعات التجارية للمدن الذكية. لقد نفذنا 25 مشروعا حكوميا في مجال المدن الذكية، وقمنا بإدارة البحث والتطوير وإدارة الأعمال التجارية بنجاح. مبيعاتنا تتضاعف سنويا منذ تأسيس الشركة.

عمل السيد "كيم" في شركة لتكنولوجيا المعلومات لمدة 20 عاما تقريبا، وكان واثقا في إمكانيات تحليل الفيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لذلك أنشأ شركته الخاصة. ومثل جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي، تخطت تقنية تحليلات الفيديو حدود القدرات البشرية، وتغلبت على الأخطاء البصرية، لذلك من المتوقع أن تلبي هذه التقنية احتياجات العديد من المجالات المختلفة. وحتى العام الماضي، تم تركيب أكثر من 1.3 مليون كاميرا مراقبة في المؤسسات العامة في كوريا الجنوبية، وباستخدام المقاطع التي تصورها تلك الكاميرات ويتم جمعها من كل مكان، تجعل شركة "بينتِل" حياة الناس أكثر أمانا وراحة.

مديرها التنفيذي "كيم دونغ كي ":

ربما يتفق الجميع على الحاجة إلى حل مختلف القضايا الناتجة عن التوسع الحضري بشكل استباقي، من أجل جعل الحياة في المدن أكثر أمنا وراحة. ومشروعات المدن الذكية تشمل العديد من المجالات، مثل التعليم والطاقة، وبالنسبة لنا فنحن نركز على حركة المرور والأمن من بين أمور أخرى، حيث نقدم في مجال المرور حلولا تقوم بتحليل مقاطع الفيديو، من أجل تعزيز الأمن وتقوية الاتصالات ورفع كفاءة حركة المرور. كما نعمل على أنظمة تقوم بالتعرف على الوجوه لمنع الجرائم والحفاظ على النظام العام والعثور على كبار السن المصابين بالخرف. يظهر أحد التقارير أن سوق المدن الذكية العالمية تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19 إلى 20 بالمائة، وتقدر وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل نسبة نمو سوق المدن الذكية الكورية بـ24 بالمائة. لهذا تنمو السوق المحلية بسرعة كبيرة. كانت مشروعات المدن الذكية سابقا تدور في الغالب حول إنشاء البنية التحتية، وأظن أن تلك المشروعات ستقوم بدءا من العام القادم بالتركيز على الخدمات بشكل أكبر.

يشير مصطلح المدن الذكية إلى المدن المتطورة التي تحل المشاكل الحضرية مثل المرور والبيئة والإسكان من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة. ويبدو ذلك كأنه مشهد في المستقبل البعيد، لكن المدن الذكية المعتمدة على حلول شركة "بينتِل" موجودة هنا بالفعل. فقد قامت الشركة بتطوير تقنية تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي لبناء نظام "العبور الذكي"، حيث يلاحظ الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرات المراقبة إذا قام أحد المشاة بعبور الطريق، ويقوم بإيقاف السيارات المارة. وإذا لم يوجد أي مشاة فإنه يسمح للسيارات بالمرور. وإذا كان على ممر المشاة أحد كبار السن، أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي متحرك، أو طفل، فإن الذكاء الاصطناعي يمدد وقت إشارة عبور المشاة لضمان سلامة مستخدمي الطريق المعرضين للخطر. أيضا طورت الشركة نظام "التقاطع الذكي" الذي يجمع معلومات حركة المرور لحظة بلحظة ويتحكم في الإشارات بناءً على تلك المعلومات. وحاليا تتم تجربة هذاين النظامين في مدينة سيول ومناطق أخرى في كوريا، وسوف تتوسع التجربة تدريجيا.

مديرها التنفيذي "كيم دونغ كي ":

يستطيع حلنا أن يقوم بتحليل الصور عالية الدقة دون تقليل الجودة، وهذه هي ميزته الكبرى. يتطلب تحليل الصور عالية الدقة قدرا كبيرا من العمليات الحسابية، لكن حلنا يستطيع تحليل الصور بدقة وبسرعة. فبالمقارنة مع التكنولوجيا السابقة، يقوم بتحليل الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة في وقت أقل بنسبة 35 في المائة، ويقوم بتحليل صور الحاسوب في وقت أقل بنسبة 60 في المائة، وذلك كله بدقة أعلى بنسبة 20 في المائة. وقد شهدت الحكومة على تميز تقنياتنا.

تمتلك شركة "بنتل" حلا مميزا أخر، وهو نظام "اكتشاف الحوادث". وقد تم تطبيق هذا النظام على النفق الغربي الجديد في كوريا الذي تم افتتاحه في أول شهر سبتمبر الماضي. يتكون النفق من أربع حارات ويصل طوله إلى حوالي 10 كيلومترات، ويمتد النفق من النهاية الجنوبية لجسر "سونغ سان" إلى تقاطع "غوم تشون". ومن خلال تحليل صور النفق التي تلتقطها كاميرات المراقبة لحظة بلحظة، يتعرف النظام آليا على أعطال وحوادث الطريق، مثل المركبات التي لا تتحرك والمركبات التي تسير في الاتجاه العكسي وظهور المشاة في الطريق، ويقوم بإبلاغ غرفة التحكم. وقد تمكن النظام من منع وقوع حادث كبير في أول أيام تشغيله، حيث اصطدمت شاحنة بسيارة صغيرة داخل النفق المفتوح حديثا، فتم تفعيل إنذار الحوادث لمنع المركبات من دخول النفق، كما تم التعامل مع حادث التصادم بسرعة تحت إشراف غرفة التحكم. وقد حصلت الشركة على شهادة حكومية يعد الحصول عليها أمرا صعبا للغاية.

مديرها التنفيذي "كيم دونغ كي ":

تُمنح شهادة "التقنيات الممتازة الجديدة" للتقنيات التي تطورها الشركات المحلية أو معاهد البحوث، بعد إجراء فحوصات دقيقة. في الواقع، من الصعب للغاية الحصول على هذه الشهادة، وقد تكون "بينتِل" هي الشركة الوحيدة الحاصلة على هذه الشهادة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن هذا هو بمثابة اعتراف بمهارة تقنياتنا في تحليل الصور بسرعة وبدقة باستخدام نسبة صغيرة من قوة الحاسوب. وقد اعتمدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حلولنا الناجحة المستخدمة في المشروعات الحكومية كمنتجات مبتكرة، وحصلت حلولنا للمرور والأمن أيضا على هذا الاعتماد. واعتبارا من عام 2022، ستشتري الوزارة منتجاتنا المبتكرة وستستخدمها في مشروعات حكومية أخرى. واعتمادا على نظام الوزارة للميزانية والشراء، ستنمو "بينتِل" بفضل تقنياتها المتطورة.

تواصل "بينتِل"سعيها نحو الابتكار، حيث قاربت الشركة بعد بحث مكثف من الانتهاء من تطوير تقنية لتقليل وقت تحليل مقاطع الفيديو بنسبة 80 إلى 90 بالمائة. كما أن لديها تقنية التعرف على الوجوه من مسافة 12 مترا بدقة 99.7 بالمائة. وباستخدام تقنية التعرف على الوجوه ستوسع الشركة أعمالها لتشمل مجالات أكثر تنوعا. كما تخطط الشركة أيضا لاستكشاف الأسواق الخارجية.

مديرها التنفيذي "كيم دونغ كي ":

نحن نأمل في إثارة إعجاب الناس من خلال تقنية تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وهدفنا أن نصبح شركة التكنولوجيا رقم 1 في السوق العالمية. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا عندما يتمكن العاملون الأكفاء ذوو الأفكار الخلاقة من تحقيق ابتكارات. ولهذا تحاول شركتنا إسعاد موظفيها.

تعد المدن الذكية بحد ذاتها صناعة ضخمة. وكوريا الجنوبية تتمتع بخبرات عالية في مجال تطوير المدن الجديدة، كما تمتلك أفضل تقنيات المعلومات واتصالات في العالم، وإمكانيات كبيرة لقيادة سوق المدن الذكية. وتسيطر شركة "بينتِل" على مشروعات المدن الذكية في كوريا، ولذلك فإننا نتطلع إلى المدن الذكية التي سيتم إنشاؤها في المستقبل القريب ودور شركة "بينتِل" الجوهري في هذه العملية.