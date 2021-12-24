تأجيل احتفال صيد الاسماك في الجليد هذا العام

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في كل عام من شهر يناير يحتفل "Sancheoneo ice festival" أي "صيد الأسماك في الجليد" في منطقة "هواتشون" بمقاطعة "كانغ أون" شرق البلاد. وكان هذا الحفل مفضلا لدى المواطنين الكوريين والسياح الأجانب على حد سواء، وتتمتع الاحتفالية بسمعتها كإحدى أشهر الحفلات العالمية الأربعة الشتوية على الرغم من جائحة فيروس كورونا، فكانت الهيئة المنظِمة للحفل تُحدُّ لافتتاح فعاليات المهرجان، لكن نتيجة لاشتداد الوباء، اضطرت إلى إلغائه في آخر لحظة، لكن المشكلة كانت هناك كميات ضخمة من الأسماك. كانت الكمية مقدرة بحوالي 95 طنا أي ما يقارب 316 ألف سمكة، وبعد النقاش والتفكير الجدي حول سبل معالجتها ابتكرت الهيئة المنظمة بعض الأفكار المبدعة، حيث استفادت الهيئة المنظمة من التجربة التي كانت في عام 2019 في أثناء إقامة فعاليات المهرجان، خلال ذلك قدم أشهر الطهاة حوالي 20 نوعا من الأطباق المصنوعة من الأسماك من بينها البيتزا والحساء وغيرهما في تلك الفترة، اُستخدمت معظم الأسماك خلال فترة فعاليات المهرجان. والآن من الأفضل الاستفادة من تلك التجربة لمعالجة الأسماك المتبقية حيث خططت الهيئة لصنع حوالي 50 طنا من الأسماك كأكلات معلبة أو بعض الأطباق الجاهزة وبيعها للمستهلكين في أثناء فعاليات المهرجان الذي أُقيم في عام 2019 فقدم الطهاة البيتزا المصنوعة من هذه الأسماك، وعبَّر الزوار عن إعجابهم حول مذاق البيزا، كما لقِىَ الحساء المصنوع من الأسماك إلى جانب الكيمتشي إقبالا كبيرا، عادةً يفضل الشعب الكوري هذا الحساء المصنوع من اللحم أو سمك "تونا"، بعد أن جرب الزوار الحساء المصنوع من هذه الأسماك لم يُفرقوا بين الحساء المصنوع من سمك التونا وهذه السمكة، مما شجع على أمكانية استخدام هذه الأسماك في الحساء والأطباق الأخرى، وتخطط إدارة مقاطعة "كانغ أون" لصنع مختلف الأطباق المصنوعة من الأسماك والمناسبة لمذاق الأجانب، لتصديرها إلى بعض البلدان الأخرى.

يذكر بأن هذه السمكة تحتوي على 16 نوعا من الحمض الأميني، مما تساهم في زيادة الحيوية وخفض المتاعب وتطوير وظائف الدماغ والوقاية من الأمراض المتعلقة بأوْرِدَة وشرايين القلب.