مشروع الوقاية من الخرف يفوز بالمركز الأول في مسابقة مشروعات للتنمية الوطنية

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فاز فريق برئاسة الموظف "لي بونغ جو이봉주" الذي صمم مشروع "مكالمة مدتها 10 دقائق للوقاية من الخرف" بالمركز الأول في مسابقة "مشروعات التنمية الوطنية" التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الكورية. ويستهدف المشروع تشخيص الخرف مبكرا من خلال المحادثات اليومية البسيطة في مكالمة هاتفية مع الآباء لمدة عشرة دقائق تقريبا، وبالنظر إلى حقيقة أن المدة من ظهور الأعراض الأولى للخرف حتى تلقي الرعاية الطبية تستغرق عامين وسبعة أشهر بالمتوسط، فإن المشروع يهدف إلى إجراء اختبار تشخيصي للخرف بصورة سرية بمكالمة هاتفية واحدة مع الآباء نجح المشروع الذي أشرف عليه رئيس شركة "بوسكو" في محو الشعور باختبار الخرف وتقديم خدمات دعم الخبراء وتوقع رئيس الفريق "لي" أن المشروع سيساهم في تحسين نوعية حياة الآباء وتقليل العبء على الأسر، ليبلغ تأثير خَلق القيمة الاجتماعية حوالي تريليوني وون أو حوالي مليار وسبعمائة ألف مليون دولار سنويا.

كما فاز فريق أسرة الطالبة بالمرحلة الإعدادية " يون صو يونغ" والذي تعاون مع رئيس الغرفة " تشيه تيه وون 최태원 " بالمركز الثاني في المسابقة بمشروع "لعبة البحث عن الكنز بالواقع المعزز". يقال إن المشروع بدأ بفكرة البحث عن الكنوز المخبأة في مختلف أنحاء البلاد باستخدام الواقع المعزز وتحفيز تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال ذلك. وقد ابتكرت أسرة الطالبة "يون" التي تعيش في سيول، لعبة محلية بناءً على حقيقة أن عدد السكان في منطقة "كانغ جين" التي يقع فيها بيت جدتها، آخذ في الانخفاض، يتيح المشروع للمشاركين فرصة للاستمتاع بلعبة السمك بالواقع المعزز والمبنية على أسطورة مهرجان يتعلق الأمر بالاستمتاع بـ "لعبة AR fish" المبنية على أسطورة الطقوس لصيد الأسماك الكثيرة في المنطقة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد السياح الذين يزورون المنطقة وزيادة الاستيطان المحلي. أما المركز الثالث فقد احتله فريق مكون من الطبيب النفسي "كيم جين هيون 김진현 "والموظف "اوك جين هو옥진호" بمشروع "تغير عيادة القرية" وتستهدف فكرة المشروع تحسين الوصول إلى المستشفيات ليلا وفي عطلات نهاية الأسبوع باستخدام البيانات الطبية.

الجدير بالذكر أن غرفة التجارة والصناعة الكورية ظلت تنظم المسابقة منذ شهر يونيو من العام الماضي من أجل البحث عن أفكار تجارية تساهم في التنمية الوطنية وشاركت في المسابقة أربعة آلاف وسبعمائة وأربع فكرة إجماليا.