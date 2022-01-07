المطرب ساي صاحب أغنية كانغنام ستايل في إكسبو دبي

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ينظم جناح كوريا الجنوبية حفلا موسيقيا بمسرح اليوبيل بإكسبو 2020 دبي يوم السادس عشر من شهر يناير الجاري، بمشاركة عدد من مشاهير أغاني الكيبوب، وفي مقدمتهم المطرب "ساي" صاحب أغنية "كانغنام ستايل" الشهيرة.

كما تضم قائمة المشاركين في حفل الكيبوب الذي سيتم تنظيمه احتفاء باليوم الكوري ضمن معرض إكسبو دبي، عددا من المشاهير الآخرين، منهم فرقة "ستري كيدز"، والمطربة "سونمي"، وفرقة "جي آيدل"، و"فرقة "غولدن تشايلد"، وفرقة "فورستيلا".

وسيتم تحديد تفاصيل الحصول على تذاكر الحفل لاحقا عبر صفحات الجناح الكوري على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يبدأ الحفل في الساعة السابعة والنصف ويستمر حتى الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السادس عشر من يناير.

كان الجناح الكوري في إكسبو 2020 دبي قد احتقل يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي بالزائر رقم 500 ألف، بعد مرور 86 يوما من افتتاح الإكسبو.

وعقد الجناح الكوري احتفالا بهذه المناسبة حيث فاز بجائزة هذا الحدث الطفلة الفرنسية "شاتيلاس آنيه" البالغ من عمرها 9 أعوام، والتي جاءت مع أسرتها لقضاء عطلة نهاية العام.

ومن جانبها، أعربت واللدة الطفلة الفائزة بالجائزة عن سعادتها بزيارة الجناح الكوري قائلة إن السينما الافتراضية كانت رائعة، حيث يمكن للزائرين مشاهدة الثقافة الكورية، وكانت تجربة تكنولوجيا كوريا المستقبلية مذهلة للغاية.