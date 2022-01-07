افتتاح أول قاعة عامة للوحات الشعبية في مدينة أول سان

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اُفتُتِحَت قاعة اللوحات الشعبية في مدينة "أول سان"، وهذه القاعة تعتبر هي الأولى كقاعة عامة للرسوم. بهذه المناسبة، قدمت الهيئة المشرفة على القاعة، مختلف أنواع اللوحات والتجارب مثل إقامة معرض بعنوان "black and light" أي "الأسود والأضواء"، في جناح الفن الإعلامي. وعبَّر الزوار خاصة الأطفال عن إعجابهم، قائلين إنهم كأنهم في الفضاء المتألق. حيث استطاع الزوار في هذه الزاوية تجربة الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والعالم المختلط باستخدام أحدث التكنولوجيا. نظرا لأن مدينة "أولسان" التي يُطلِق عليها مدينة صناعية بفضل وجود المنشآت الصناعية والمصانع وفي مقدمتها مصانع إنتاج السيارات، فتوجد في المدينة الصناعة والطبيعة والسياحة والثقافة معا. وتهدف هذه القاعة إلى التعبير عن كل مُكَوِّنات المدينة من خلال المعروضات. وقد رحّب سكان المدينة بافتتاح قاعة اللوحات، لأن مثل هذا النوع من القاعات لم تكن موجودة من قبل في هذه المدينة. قبل افتتاحها، كان سكان المدينة يذهبون إلى المدن المجاورة مثل مدينة "بوسان" لزيارة معارض الفنّ. كما تتميز القاعة برسوم الدخول الرخيصة أي خمسمائة وون بالنسبة لسكان المدنية، أي أقل من دولار واحد، وألف ون أي دولار واحد تقريبا لغير السكان. بعض السكان من الكبار، عبَّروا عن دهشتهم من الفنون الإعلامية، بينما عبر الزوار الشباب عن إعجابهم بالمعروضات التي جاءت مميزة عن مراكز الفنون الموجودة في المدن الأخرى.