الرئيس الكوري يزور إلى الإمارات والسعودية ومصر

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صرح مكتب الرئاسة الكورية يوم الاثنين الماضي بأن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيقوم بجولة تشمل الإمارات والسعودية ومصر على مدار 8 أيام من الـ15 إلى الـ22 من هذا الشهر.

ووفقا للمكتب الرئاسي، سيقوم مون بزيارة إلى الإمارات خلال يومي الـ16 والـ17من هذا الشهر بدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم".

وتأتي زيارة الرئيس مون إلى الإمارات لأول مرة منذ 4 سنوات. وفي الـ16 من هذا الشهر في مدينة دبي سيحضر مائدة مستديرة للأعمال ستقام بمشاركة عدد من رجال أعمال البلدين، والفعالية الرسمية "يوم كوريا" ضمن إكسبو دبي 2020، ثم يعقد مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ومن المتوقع أن يطلب مون في المباحثات الدعم للحصول على حق استضافة إكسبو بوسان 2030. وبعد ذلك، سيتوجه الرئيس إلى السعودية من أجل القيام بزيارة رسمية خلال يومي الـ18 والـ19 من هذا الشهر بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وأشار مكتب الرئاسة إلى أن السعودية تمثل أكبر شريك تجاري في منطقة الشرق الأوسط والدولة الأولى في طلب الإنشاءات في الخارج بالنسبة لجمهورية كوريا. وتجدر الإشارة إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وخلال يومي الـ20 والـ21 سيقوم الرئيس مون بزيارة رسمية إلى مصر بدعوة من الرئيس "عبد الفتاح السيسي". ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان سبل التعاون المستقبلي بين البلدين. يذكر أن قيام رئيس كوري بزيارة رسمية إلى مصر يأتي للمرة الأولى منذ ستة عشر عاما وهذه هي المرة الثانية في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبعد أن يعقد الرئيس مون مباحثات قمة مع نظير المصري "السيسي"، سيحضر مائدة مستديرة للأعمال من أجل مناقشة سبل التعاون في الصناعات المستقبلية والصديقة للبيئة.

وكان من المتوقع أن تجري هذه الجولة في عام 2020 إلا أنه تم تأجيلها بسبب أوضاع جائحة كورونا. ومن المتوقع أن تسهم جولته في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع الدول العربية الثلاث.