دراسة بريطانية تؤكد أن التيكوندو يُحسن التنظيم الذاتي ويقلّل الاضطرابات السلوكية

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وجدت دراسة بريطانية حديثة أن الأطفال الذين تعلموا الفن القتالي الكوري التقليدي، تيكوندو، يكون لديهم قدر أكبر من التنظيم الذاتي وسلوك أقل إشكالية من الأطفال الذين أخذوا فصول التربية البدنية الأخرى. ونشر فريق بحثي بقيادة الدكتور تيري نايت، المحاضر في علم النفس في جامعة سوري بالمملكة المتحدة، نتائج فصل التيكوندو الذي تم إجراؤه لـ240 طالبا في مدرسة ابتدائية، تتراوح أعمارهم بين 7-11 من خلال مجلة الجمعية الأمريكية لعلم النفس. وأجرى فريق البحث دراسة استهدفت ثمانية فصول في أربعة صفوف من مدرسة ابتدائية في إنجلترا. وقام فريق البحث بتقسيم الطلاب بشكل عشوائي إلى مجموعتين، أخذت إحداهما محاضرة في التيكوندو للمبتدئين مرتين أسبوعيا ولمدة 45 دقيقة، وتلقت الأخرى دروسا في التربية البدنية العامة في نفس الوقت. وتم إجراء الفصول على مدار 11 أسبوعا.وقد أجرى فريق البحث استبيانا حول السلوكيات المتعلقة بالتنظيم الذاتي مع الطلاب قبل التجربة وبعدها، وطلب من المعلمين تقييم قدرة الطلاب على التنظيم الذاتي من خلال سلوكياتهم في الحياة المدرسية. وبعد النظر إلى الطلاب في كل مجموعة بعد انتهاء الفصل الذي استمر 11 أسبوعا، اتضح أن الطلاب الذين أخذوا فصل التيكوندو لديهم سلوكيات إشكالية أقل من الطلاب الذين أخذوا فصل التربية البدنية العامة في تقييم المعلمين، كما يمتلكون سيطرة واعية أفضل، بما في ذلك التحكم في الانتباه. وفيما يتعلق بهذه النتائج، قال فريق البحث إن فصول التيكوندو المعيارية قصيرة المدى جعلت الطلاب يضعون قيمة عالية للتنظيم الذاتي، وأظهرت أنها تُحسّن التنظيم الذاتي وتقلّل من أعراض الاضطرابات السلوكية. ووفقا لقول الدكتور تيري نايت، كان هناك دراسات تظهر أن تحسين التنظيم الذاتي للأطفال له فوائد كبيرة للأفراد والمجتمع، ولكن لم تكن هناك دراسة واضحة حول كيفية تحقيق ذلك. وأشار إلى أن الدراسة أكدت أن إدراج فنون القتال الشرقية التقليدية مثل التيكوندو في الفصول المدرسية يمكن أن يعلّم الطلاب التنظيم الذاتي ويمكّنهم من إثبات ذلك. ولكن لسوء الحظ، تعتبر فنون الدفاع عن النفس التقليدية، بما في ذلك التيكوندو، من الأنشطة اللامنهجية الشائعة للعديد من الأطفال في كوريا وكذلك في الخارج، ولا تزال محدودة الاستخدام في الفصول الدراسية العادية. تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الذاتي الذي يتم تحسينه من خلال تعلم التيكوندو هو القدرة على إدارة وتصحيح عواطف الفرد وسلوكياته وإدراكه، ومن المعروف أنه مرتبط بالصحة العقلية الإيجابية والإنجاز الأكاديمي العالي. على آمل أن يتم التعرف على قيمة التيكوندو، الرياضة الممثلة لكوريا، وأن تحظى بالمزيد من الاهتمام من الناس في جميع أنحاء العالم.