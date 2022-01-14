فوز الممثل الكوري أوه يونغ سو بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد

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استطاع الممثل الكوري "أوه يونغ سو" الفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "لعبة الحبار"، ليصبح بذلك أول ممثل كوري على الإطلاق يفوز بجائزة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الأمريكية.

وقد تم ترشيح مسلسل "لعبة الحبار" للحصول على جائزتي أفضل مسلسل وأفضل ممثل، ولكن لم يتحقق ذلك.

وجاء إنجاز الممثل الكوري "أوه" البالغ من العمر 78 عاما، تقديرا لمهاراته الكبيرة التي أظهرها في أداء دوره في المسلسل، حيث تغلب على ثلاثة منافسين أقوياء، هم: "بيلي كرودوب"، و"مارك دوبلاس"، و"كيران كولكن".

الجدير بالذكر أن جوائز غولدن غلوب وجوائز الأوسكار تعتبر من أهم الجوائز الأمريكية في مجال السينما، وقد ظلت من قبل تثير الجدل لأنها كانت تُقدم بشكل متحفظ وتمييزي ضد الأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

وفي الواقع، لم يدرج الفيلم الكوري "الطفيلي" حتى في قائمة الأفلام المرشحة لجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل في عام 2020، كما لم يدرج الفيلم "ميناري" أيضا في قائمة العام الماضي، إلا أن المسلسل الكوري "لعبة الحبار" نجح في الدخول إلى قائمة الأعمال المرشحة لجوائز أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد.

ولعب الممثل "أوه" دور اللاعب رقم واحد في المسلسل، والذي كان المنظم الأساسي لهذه اللعبة المميتة التي شهدت مصرع 454 شخصاً، وفوز شخص واحد بجائزة مالية بقيمة 37.9 مليار دولار.

وأثار المسلسل "لعبة الحبار" تعاطفا عميقا لدى شعوب العالم المختلفة بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم، نظرا لأنه يمثل حياة المحرومين من خلال النظر إلى مشكلة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وقد ولد الممثل "أوه" في عام 1944، ودرس التمثيل في جامعة دونغ كوك، ثم بدأ نشاطه الفني في عام 1963 في المسرح والسينما.

ولم يكن معروفا على الصعيد الجماهيري لأنه كان يركز على المسرح، ولم يظهر في الكثير من الأفلام والمسلسلات. وحتى الآن، لا يزال يمارس التمثيل المسرحي.

وأقيم حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لهذا العام دون وجود جمهور بسبب جائحة كورونا ومقاطعة معظم المرشحين، بمن فيهم المرشحون الكوريون، لحفل توزيع الجوائز، احتجاجا على التفردية المطلقة للجوائز.

وعادة تختار رابطة هوليود للصحافة الأجنبية الفائزين بجوائز غولدن غلوب، وتتكون لجنة التحكيم من أعضاء ذوي بشرة بيضاء، وهو ما يثير جدلا بشأن التمييز العنصري بسبب عدم وجود عضو أسود واحد ضمن لجنة التحكيم.