جدل في بريطانيا بسبب اعلان تجاري لشركة سام سونغ للإلكترونيات

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اثار إعلان تجاري أخرجته شركة سام سونغ للإلكترونيات للترويج للهاتف الذكي الحديث "غالاكسي"، والذي تم بثه في بريطانيا جدلاً واسعاً، وذلك بعد بث الإعلان. وحول محتوى هذا الإعلان التجاري الذي أخرجة الشركة، يوجد مشهد امرأة بريطانية تجري في الساعة الثانية صباحا في الشوارع وفي الأزقة بمفردها. وجاء هذا الإعلان بعنوان "ناس يفضلون أي نشاط في الليل". وفور بث هذا الإعلان، أوردت إذاعة "بي بي سي" البريطانية خبرا يضم توجيه المشاهدين البريطانيون اللوم ضد الشركة والإعلان. وأضافت أن هذا الإعلان ليس واقعيا وأن الشركة لا تهتم بسلامة النساء، لأن تجول المرأة بمفردها في شارع مظلم في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل، قد يكون خطيرا وقد تتعرض للمخاطر.

وضربت الإذاعة مثلا بحادث قتل معلمة في مدرسة في أيرلندا، وفي اثناء ممارستها الرياضية بمفردها حيث ضُربت من قبل رجل مجهول وقُتلت. وبمناسبة ذلك الحادث، أقيمت حملة وضع هاشتاغ مع جملة "كانت تجري فقط"، على مواقع الإنترنت، مما أثار جدلا حول سلامة ممارسة جري النساء لوحدهن. وبعد بث الإعلان أشارت الهيئة البريطانية الخاصة بسلامة النساء التي تحمل اسم "هيا نستعيد الشوارع"، إلى أن الشركة التي أخرجت الإعلان تهمل سلامة النساء.

ونتيجة لهذه الانتقادات، اعتذرت شركة "سام سونغ" رسميا، قائلة إن الإعلان يهدف إلى التعبير عن حرية النساء في ممارسة الرياضية في أي وقت. وجاء هذا الجدل إلى كوريا ايضا، حيث انتقد الكوريون أولئك البريطانيين، قائلين إن جري امرأة لوحدها في الساعة الثانية صباحا ليس خطيرا في كوريا. وأضاف الكوريون أن الإعلان ليس فيه أي خطأ، كما تطرق البعض إلى مفهوم الدولة المتقدمة، حيث تُصنَّف المملكة المتحدة ضمن الدول المتقدمة من نواح مختلفة، ولكن لا يمكن فيها أن تجري امرأة بمفردها ليلا في الشارع، فهل يمكن تسمية مثل هذا البلد كدولة متقدمة؟. بينما لا تُعتبر كوريا دولة متقدمة، ولكن يمكن فيها أن تجري امرأة لوحدها في الشارع في منتصف الليل.