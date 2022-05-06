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لأول مرة، اُستخدمت "الرحلة"، الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في 6 مباريات كروية ضمن الدوري الكوري أقيمت في مختلف مناطق البلاد يوم أمس الذي صادف يوم الطفل في كوريا.

الجدير بالذكر أن شركة أديداس الرياضية صنعت "الرحلة" لتصبح الكرةُ الرابعةَ عشرة على التوالى التي تصنعها الشركة الألمانية خصيصا لكأس العالم.

واسمها "الرحلة" مستوحى من الهندسة المعمارية والقوارب القطرية وعلم قطر، حيث صُمّمت باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل أديداس.

وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها وقوام سطحها لتعتبر أسرع من أي كرة سابقة.

كما تُعد أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء مع الاهتمام بأهداف الاستدامة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد كشف عن الرحلة في العاصمة القطرية "الدوحة" في الـ31 من شهر مارس الماضي، وتتجول الكرة حاليا في مختلف أرجاء العالم.

وقد وصلت الكرة "الرحلة" إلى سيول من قطر مرورا بدبي وطوكيو يوم الـ28 من الشهر الماضي الذي لم يتبق فيه سوى حوالي 200 يوم على إقامة بطولة كأس العالم في قطر.

وبدأت رحلتها الخاصة في العاصمة الكورية بركوب قارب على نهر الهان ثم التقت بعدد من مجتمعات كرة القدم الكورية فوق جسر "جام سو". ثم اتجهت إلى أهم معالم كرة القدم الكورية الجنوبية "استاد سانغ آم لكرة القدم" لتجتمع بلاعبي فريق "إيه إيه إف سي" للشباب الذين سيقودون مستقبل كرة القدم الكورية.

وكانت آخر محطات "الرحلة" مركز أديداس للعلامات في منطقة "هونغ ديه" حيث أقيم عدد من الفعاليات الثقافية ترحيبا بها بما في ذلك عرض رسالة بعث بها اللاعب الكوري المشهور "سون هُنغ مين" من لندن.

ومن المتوقع أن تواصل الرحلة رحلتها إلى مدينة نيويورك ثم المكسيك ثم تعود إلى قطر مرة أخرى.