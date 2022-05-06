الدكتور مؤيد العميم: أطباء الأسنان يعانون فكريا وجسديا





طبيب الأسنان الدكتور "مؤيد أحمد العميم" من المملكة العربية السعودية، تخرج في عام 2016، وعمل في بلاده لمدة 5 سنوات، وجاء إلى كوريا للحصول على الزمالة في تخصص تقويم الأسنان، يشرح في مقابلة مع القسم العربي كيفية وصوله إلى كوريا والتحاقه بمستشفى "يون سيه"، ويقول إن هناك ما يصل إلى حوالي 60 طبيبا سعوديا آخر يتدربون في كوريا حاليا.

كما يوضح الدكتور مؤيد تخصصه في مجال تقويم الفك والأسنان الذي يتطور يوميا ويعتمد على التكنولوجيا، ويتم من خلاله تجميل وتصحيح وضع الفك والأسنان، ويقول إنه ظل يتمنى الالتحاق بهذا المجال منذ الصغر. ويضيف الدكتور مؤيد أن أطباء الأسنان يعانون فكريا وجسديا وعضليا، ويقول إنه هذه هي ضريبة ممارسة مهنة الطب.









ويشيد الدكتور مؤيد بالأطباء الكوريين وعملهم المتفاني في مجال طب الأسنان، كما يتحدث عن مسقط رأسه، منطقة القصيم التي تعد عاصمة التمور في العالم، ويعطي أيضا مجموعة من النصائح للمستمعين للحفاظ على صحة أسنانهم، ويقول إن حل المشاكل في بداياتها أسهل بكثير من تركها للنهاية.

وحول خططه وطموحاته المستقبلية، يقول إنه قبل أن يكون طبيبا فإنه مواطن لبلده ويرغب في رد الجميل لبلاده التي دعمته حتى وصل إلى ما وصل إليه، وخدمتها وخدمة المرضى، وأن يكون طبيبا كاملا وليس نصف طبيب.

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