تعاون كوري سعودي حول مشروعات ثقافية وتاريخية عبر ميتافيرس

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زار وزير الثقافة السعودي الأمير " بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود" مقر شركة إس إم إنترتينمنت الكورية في سيول يوم الثامن من هذا الشهر حيث التقى بالمخرج المشرف على الشركة "لي سو مان". وتبادل الجانبان الآراء حول مختلف المشروعات الثقافية المتاحة لهما في المستقبل بما في ذلك إقامة عرض دولي حي لإس إم تاون SM타운 في السعودية وإنتاج محتويات افتراضية كورية سعودية مشتركة. وطرح المخرج لي بعض أفكاره مثل "إنشاء مدينة للميتافيرس" مشيرا إلى أن بناء متاحف خاصة للثقافة والتاريخ عبر ميتافيرس قد يحول اهتمام الشباب بالمتاحف في الواقع. وقالت شركة إس إم إن الوزير السعودي أبدى اهتماما كبيرا باقتراح المخرج الكوري وقررا مواصلة مناقشة الموضوع.

علاوة على ذلك، نظم المخرج لي جولة خاصة للوفد الذي يرأسه الوزير السعودي تشمل عددا من أماكن مقر الشركة بما في ذلك جدار وسائط إل إي دي واستودو للتسجيل. وفي هذه الجولة ظهرت الفنانة الكورية "بو آه" التي تعتبر رائدة في موجة الثقافة الكورية "هالليو"، وذلك باعتبارها عضوة في مجلس إدارة الشركة.

الجدير بالذكر أن المشرف لي سو مان كان قد زار العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس الماضي والتقى بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السعودية لمناقشة سبل التعاون في مشروعات التسلية وبناء مدن ميتافيرس.