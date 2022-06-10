اجتماعات مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا

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حضر نائب وزير الدفاع الكوري "شين بوم تشول" اجتماعات عبر الفيديو لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي، شارك فيها أكثر من 50 دولة، وعقدت على هامش اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتم خلال تلك الاجتماعات بحث القضايا المتعلقة بالوضع الأمني في أوكرانيا والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في تقديم مساعدات أمنية إضافية لها على المديين المتوسط والطويل.

وفي هذا الصدد، ظلت الحكومة الكورية متمسكة بموقفها الذي ينص على تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا دون تزويدها بأسلحة.

الجدير بالذكر أن مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، التي تم تأسيسها في شهر أبريل الماضي بمشاركة الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو وكوريا الجوبية واليابان ونيوزلندا، تعقد اجتماعا كل شهر لبحث تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة العمليات الروسية المستمرة منذ أربعة أشهر.

وقاد وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" اجتماع هذا الشهر مع العشرات من نظرائه من الدول الأعضاء في حلف الناتو ومناطق أخرى من العالم، حيث ناقشوا الجهود الأخيرة لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واتفقوا في الرأي على تفاقم خطورة الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، وضرورة التعاون المشترك لمواجهة تلك الأزمة.

وتشارك كوريا الجنوبية في دعم المجتمع الدولي لأوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، متخذة موقفا يتماشى مع الموقف العالمي الذي يقضي بأن غزو روسيا لأوكرانيا غير قانوني.

وبناء على موقف كوريا من هذه الأزمة، فإنها تقدم مساعدات إنسانية لشعب أوكرانيا، وتنوي الاستمرار في تقديم مثل تلك المساعدات في المستقبل، كما تدرس سبل دعم أوكرانيا من خلال إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية.

وفي الواقع، قررت الحكومة الكورية تقديم دعم مالي يبلغ 1.2 مليون دولار لأوكرانيا عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وقد تم الكشف عن هذا القرار في اجتماع المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة النووية، الذي عقد مؤخرا في فيينا عاصمة النمسا.

وكان رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "لي جون سوك" قد قام بزيارة لأوكرانيا والتقى خلالها بالرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي". كما قام نائب وزير خارجية أوكرانيا "دميترو سينيك" بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الأسبوع الماضي، حيث طلب من الحكومة الكورية تقديم دعم عسكري واقتصادي لبلاده.

وقال "سينيك" إن أوكرانيا تدعو الدول الصديقة والشريكة إلى توفير أسلحة لها، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية إحدى الدول الصديقة لأوكرانيا.

وقد تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا في عام 1992، وخلال الثلاثين عاما الماضية شهدت العلاقات بين البلدين، خاصة العلاقات الاقتصادية، تقدما مستمرا.

ولكن بعد تعرض المناطق الشرقية من أوكرانيا لحرب أهلية في عام 2008، بدأ حجم التبادل التجاري بين البلدين ينخفض.