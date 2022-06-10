السفارة الكورية في سلطنة عُمان تنظم فعاليات لتجربة الثقافة الكورية التقليدية

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نظمت السفارة الكورية لدى سلطنة عمان في مقرها في مسقط خلال الأسبوع الماضي فعاليات لتجربة الثقافة الكورية التقليدية.

وحضر الفعاليات حوالي 140 عضوا من نادي "أو كي نوري" لمحبي موجة الثقافة الكورية "هالليو"، ومجموعة متطوعة من عشاق الثقافة الكورية، إلى جانب عدد من الطلاب في معهد اللغة الكورية.

وقد تمتع المشاركون بتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، وصنع الحرف اليدوية التقليدية الكورية، منها "بوك جوموني"، أي "حقيبة الحظ"، و"نوريكيه"، أي "الحلي التقليدية التي ترتديها النساء".

وقد تم تأسيس نادي "أو كيه نوري" في شهر ديسمبر من عام 2016 بواسطة محبي الثقافة الكورية العمانيين، خاصة أغاني الكيبوب والدراما الكورية، ويضم في عضويته حوالي 300 من طلاب المدارس الثانوية والجامعات والمدرسين وموظفي الشركات.

وتمت تسمية النادي من خلال أخذ الحرف الأول من اسم البلدين باللغة الإنجليزية، وإضافة كلمة "نوري" التي تعني العالم باللغة الكورية، والضوء باللغة العربية.

وقالت "خلود الهاجري" رئيسة نادي "أو كي نوري" إنه من السهل تجربة ثقافة هالليو الحديثة في سلطنة عمان، لكن الفرصة لتجربة الثقافة الكورية التقليدية، مثل الزي التقليدي والحرف اليدوية التقليدية، كانت نادرة.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري لدى مسقط "كيم كي جو" أن السفارة الكورية ستنظم فعاليات للتبادل والتواصل الثقافي بين الشعبين الكوري والعماني.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السفارة الكورية لدى سلطنة عمان أنه سيتم إقامة معرض لنمط الحياة الكورية في "أفينيو مول" في مسقط يومي الثلاثين من يونيو والأول من يوليو.

ومن بين السلع التي سيتم عرضها في ذلك المعرض، مستحضرات تجميل وأزياء وأغذية وأدوات مكتبية.