بلدية سيول تنشى أجنحة خاصة للوجبات النباتية في المدارس

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من المقرر إنشاء أجنحة خاصة للوجبات الخضراء في ست وسبعين مدرسة في سيول يمكن فيها للطلاب اختيار الحمية النباتية. وقد صرحت هيئة التعليم التابعة لبلدية سيول مؤخرا بأنها ستنشئ هذا النوع من الأجنحة في المدارس من أجل تحسين عادة الأكل التي تعتمد كثيرا على اللحوم وتهيئة بيئة الحمية النباتية. يُشار الى أن أجنحة الوجبات الخضراء عبارة عن أجنحة توزيع أطعمة ذاتية يتم من خلالها تقديم نوع أو نوعين من الأطباق النباتية إلى جانب الوجبات الأساسية التي تقدمها المدارس. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحسين ذوق الطلاب الذين يفضلون اللحوم، ومراعاة حق اختيار الطلاب الذين لا يأكلون اللحوم في تناول الأطباق النباتية. يشار إلى أن الهيئة كانت قد وضعت قائمة بالمدارس التي ترغب في إنشاء مثل تلك الأجنحة في شهر أبريل الماضي، وسعت إلى رفع جودة الحمية النباتية باستمرار من خلال إنشاء نوادٍ بحثية من معلمي الأغذية وتطوير حمية نباتية منخفضة الكربون في النصف الثاني من هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت تلبية لمطلب ضمان حق الاختيار في الحمية النباتية في ظل زيادة الاهتمام بالتعامل مع تغير المناخ في مجال التعليم. وقد سبق للهيئة أن أعلنت عن "الخطة متوسطة المدى لتطوير تعليم التحول البيئي" في عام ألفين وعشرين تلبية لمطالب تعزيز التعليم الخاص للأزمة المناخية وضمان حق اختيار الوجبات النباتية، والتي تقدمت بها جماعة "العمل المناخي للشباب". وفي شهر مارس الماضي، كشفت عن "الخطة متوسطة المدى لتعليم التحول البيئي والخاصة بالمأكولات"، التي تتضمن زيادة عدد أيام الوجبات الخضراء في المدارس ليبلغ ما بين ثلاث وأربع مرات شهريا حتى عام ألفين وأربعة وعشرين.