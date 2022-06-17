ليم يون تشان يفوز بلقب فان كليبورن كأصغر عازف بيانو في العالم

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فاز عازف البيانو "ليم يون تشان 임윤찬 " الذي يبلغ عمره ثمانية عشر عاما بلقب الدورة السادسة عشرة لمسابقة فان كليبورن 반 클라이번" الدولية للبيانو ليصبح الفائز الأصغر سنا في هذه المسابقة الدولية التي يبلغ عمرها ستين عاما هذا العام. ونال هذا العازف الصغير الميدالية الذهبية التي تمثل المركز الأول وجائزتيْ "المستمعين" و"أفضل أداء" في المسابقة التي اختتمت يوم الثامن عشر من هذا الشهر في ولاية تكساس الأمريكية. وبذلك أصبح ثاني عازف كوري للبيانو يفوز بلقب المسابقة بعد العازف "صون او ييكوان 선우예권" الذي فاز باللقب في عام ألفين وسبعة عشر. وبهذه المناسبة قال ليم إنه سيسعى إلى أداء أفضل في المستقبل، معربا عن سعادته بالفوز، وأكد أنه سيبذل المزيد من الجهود ليصبح عازفا ممتازا. وجاءت العازفة الروسية "أنا جينيسينيه 안나 지니시네" في المركز الثاني في هذه المسابقة، وجاء بعدها العازف الأوكراني "دريترو تشوني 드리트로 쵸니" في المركز الثالث. وكان العازف ليم قد احتل المركز الأول في مسابقة "يون إي سانغ 윤이상" الدولية لعام ألفين وتسعة عشر عندما كان عمره خمسة عشر عاما فقط حيث جذب الأنظار إليه باعتباره ممثلا للجيل القادم من عازفي البيانو.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة فان كليبورن للبيانو تم إنشاؤها تكريما لعازف البيانو الأمريكي "فان كليبورن" الذي فاز بلقب الدورة الأولى لمسابقة تشايكوفسكي 차이콥스키 الدولية. وأجريت الدورة الأولى من المسابقة في عام ألف وتسعمائة واثنين وستين من أجل التبادلات الفنية المستمرة بغض النظر عن الحدود الدولية والإيديولوجيا والسياسة في عصر الحرب الباردة. وتقام المسابقة مرة كل أربع سنوات، وتعتبر من أهم مسابقات البيانو الأمريكية.