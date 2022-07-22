انتشار واسع لثقافة العمل والتنزّه في جزيرة جيجو

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في الوقت الحاضر، تكتسب ثقافة تسمى "وركيشن Workcation" شعبية بين العاملين في المكاتب بشكل رئيسي في صناعات تكنولوجيا المعلومات والتوزيع في كوريا، حيث يمكن حضور اجتماعات عبر الإنترنت في مكان رائع يمكن فيه رؤية البحر بمجرد إدارة رؤوسنا، والعمل في بيئة عمل يمكننا فيها التنزّه في ممر جيجو أولّليه Jeju Olle Trail في أثناء استراحة الغداء. وكلمة "وركيشن" مركبة من كلمتين انجليزيتين هما: العمل work والإجازة vacation، وتعني قضاء إجازة مع العمل في مكان عطلة مع مناظر طبيعية رائعة في نفس الوقت. ونظرا لأن العمل عن بُعد أصبح شكلا من أشكال العمل تماما بعد فيروس كورونا، فإن شعبية "وركيشن " تزداد أيضا بشكل كبير. ومن بين الوجهات السياحية المختلفة في كوريا التي تحظى بشعبية بين الناس، تم اختيار جزيرة جيجو كأفضل وجهة سياحية في كوريا وأفضل مكان أيضا للقيام بـ"وركيشن"، حيث يمكن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة في أي مكان فيها. ولذلك اكتسب نظام "وركيشن" مؤخرا شعبية كبيرة بين العاملين في المكاتب حيث ظهر كشكل من أشكال العمل الذي يزيد في الوقت نفسه من رضاء العمال وكفاءة العمل. وردا على ذلك، أعلنت جزيرة جيجو أنها ستعمل بنشاط على تعزيز تطوير المنتجات ودعم المشروعات المتعلقة بـ" وركيشن" من أجل خلق مجموعة متنوعة من الطلب على السفر ورفع مستوى اهتمام الشركات.

يُشار الى أن جزيرة جيجو هي وجهة لقضاء العطلات مع بيئة طبيعية نظيفة، وبالنظر إلى حقيقة أن العديد من الشركات قد أتت طواعية إلى جيجو مؤخرا للقيام بـ"وركيشن"، وتعمل المكاتب المشتركة بنشاط في القطاع الخاص، فإن هناك العديد من الإمكانيات لديها كمكان مثالي لإجراء "وركيشن". وقد تم اختيار جيجو باعتبارها المنطقة التي تتمتع بأعلى إمكانات نمو وتفضيل بين المناطق للقيام بـ"وركيشن" التي تم اختيارها من قبل منظمة السياحة الكورية العام الماضي. وبشكل عام، الأشخاص الذين يذهبون إلى جيجو للقيام بـ"وركيشن"، يعمل معظمهم نهارا ويستمتعون بحياة ترفيهية كما لو كانوا في إجازة في المساء بعد العمل. ووفقا لذلك، تخطط جزيرة جيجو لتطوير ودعم الأنشطة الترفيهية المختلفة بحيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بتجارب وجولات مختلفة في المنطقة التي يقيمون فيها بعد العمل.

وفي غضون ذلك، وفقا لمنصة حجز السكن المحلي "يوغي أوتيه 여기 어때"، التي تعني "ما رأيك في هذا المكان؟"، ارتفع عدد الحجوزات لليالي المتتالية بحد أدنى مقداره ليلتان، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويبدو أن هذا يرجع إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يرغبون في استخدام السكن لفترة طويلة إلى حد ما بسبب شعبية "وركيشن". وبالإضافة إلى ذلك، اتضح أن حوالي 80% من المشاركين في الاستطلاع لديهم وجهة نظر إيجابية عن نظام "وركيشن ". وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون "وركيشن"، تبين أنهم يفضلون الاستمتاع الكامل بمحتويات السفر مثل زيارة المطاعم وزيارة المعالم السياحية واستخدام المرافق في السكن في جدول زمني مريح، على عكس الإجازة القصيرة.