احتفالات بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الكورية والأردنية

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احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة الدبلوماسية بين كوريا والأردن، شهد كل من البلديْن إقامة مختلف الفعاليات التذكارية المعنية في نهاية شهر يوليو الماضي.

فقد قدم كل من فريق التيكوندو الأردني وفرقة "كي تايغرز" الكورية العالمية، يوم السادس والعشرين من يوليو على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب في عَمّان، عروضا فنية رياضية مشتركة ضمن الأيام الكورية التي تأتي احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن التيكوندو تعد من أكثر الرياضات شعبية في الأردن حيث يتدرب عليها أكثر من مليون أردني حاليا. كما يضم الأردن أكثر من 160 ناديا لها، وحوالي 30 ألفا من حاملي الحزام الأسود.

من ناحية أخرى، افتتحت السفارة الأردنية لدى سيول معرضا خاصا تحت شعار "إلقاء الضوء على الثقافة الأردنية" في متحف الثقافات المتعددة بالعاصمة سيول احتفالا بالذكرى الـ60. وسيستمر المعرض حتى الـ26 من الشهر الجاري.

ويتم فيه استعراض عدد من الخيام والملابس والأدوات الزراعية التي كانت مستخدمة في الصحراء الأردنية خلال القرنين الـ19 و20. وبهذه المناسبة، أشادت هيئة السياحة الأردنية بإن كوريا دولة قوية خاصة في مجالي الثقافة والسياحة، وأنه من الشرف الكبير تقديم الثقافة الأردنية إلى الكوريين.

علاوة على ذلك، تبادل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" وملك الأردن "عبد الله ثاني" رسالتي تهنئة بهذه المناسبة.

وأكد رئيس جمهورية كوريا، في رسالته التزام بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات مع الأردن وتعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات.

بينما أشاد ملك الأردن بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وما شهدته من تطور مثمر خلال العقود الماضية في شتى الميادين، لخدمة الشعبين الأردني والكوري.