اتفاقية كورية وعمانية لإنشاء وتشغيل المزارع الذكية

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صرحت المؤسسة الكورية لترويج التجارة والاستثمار "كوترا" بأن بعض الشركات الكورية وقعت اتفاقية مع حكومة سلطنة عُمان لإنشاء مزارع ذكية وتشغيلها هناك.

وبموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع أن ينفذ الائتلاف الكوري المكون من شركتي "نونغ شيم" للمواد الغذائية و"بوميت " لتقنية المعلومات مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية، مشروعا بحثيا للمزارع الرأسية على شكل حاوية.

ومن المتوقع أن يدعم الائتلاف الكوري إنشاء المزارع الذكية وتشغيلها في سلطنة عمان لمدة ثلاثة أشهر، بعد ذلك سيقدم مساعدات عن بعد لدعم إدارتها لمدة سنة.

وأقيمت مراسم التوقيع على الاتفاقية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية بمشاركة المهندس "خلفان بن مطر" مدير عام الثروة الحيوانية، وهو القائم بأعمال وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية العماني، ومدير شركة بوميت "يانغ سانغ هون"، ومدير المكتب الفرعي لكوترا في مسقط "كيم سيه جين" وغيرهم.

وقال "كيم" إن فوز الشركات الكورية بعقد لمشروع المزارع الذكية في السلطنة لأول مرة يكتسب أهمية كبيرة، معربا عن أمله في أن تتيح هذه الاتفاقية فرصة لإيجاد موطئ قدم من أجل توسيع الشركات الكورية أنشطتها في الشرق الأوسط.

وقد سبق لكوترا أن أقامت ندوة في شهر مارس الماضي لشرح المزارع الذكية الكورية في أطار مشروعها العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.