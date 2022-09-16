بروز اتجاه جديد في تخفيض استهلاك العطلات بين جيل الشباب

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انتهت عطلة عيد الحصاد "تشو سوك" في كوريا، بعدما استمرت أربعة أيام، وعاد الجميع إلى حياتهم اليومية. ومع ذلك، بمجرد انتهاء عطلة تشو سوك، زاد عدد المستهلكين الذين يرغبون في شراء أو بيع مجموعات هدايا عيد تشو سوك على منصات تداول السلع المستعملة. فوسط ارتفاع تكلفة المعيشة في عصر التضخم المرتفع، يحظى ما يسمى بـ"تكنولوجيا العطلات" بشعبية كبيرة بين المستهلكين المقتصدين، حيث إنهم يبيعون مجموعات الهدايا التي لا يحتاجون إليها، ويشترون مجموعات هدايا أخرى يحتاجونها أو يريدونها بسعر منخفض. وفي حالة ربات البيوت والعاملين في المكاتب، تعتبر هذه فرصة لبيع مجموعات الهدايا التي لا يحتاجون إليها من بين الهدايا التي تم استلامها في عيد تشوسوك واستخدامها كوسيلة لكسب مصروف الجيب، بينما يمكن للطلاب شراء الضروريات اليومية مثل الطعام المعلب وزيت الطهي بسعر منخفض. ووفقا لمنصة تداول السلع المستعملة عبر الإنترنت مثل '' Carrot Market '' تم في يوم الثالث عشر من سبتمبر الجاري تداول مجموعات الهدايا، مثل التونة المعلبة والضروريات اليومية والأغذية الوظيفية الصحية، بمتوسط وصل إلى 50% أقل من المنتجات التي تباع على الإنترنت. في الواقع، خلال الأسبوع الماضي، تم نشر أكثر من 500 مقالة حول بيع مجموعات هدايا عيد الحصاد تشو سوك على منصة تداول السلع المستعملة هذه وحدها، لذا فإن "إعادة بيع هدايا العيد" تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الشباب.

في هذا الصدد، يقول الخبراء إن هذا الاتجاه الجديد في استهلاك العطلات هو ظاهرة ناتجة عن مزيج من أسلوب الاستهلاك لجيل الشباب MZ الذي يسعى إلى الحياة بأسلوب عملي، وتجنب العبء الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الأسعار. يُشار الى أن الناس في الماضي كانو يعتقدون أن إعادة بيع هدية من شخص آخر هو فعل يدل على تجاهل مانح الهدية، ولكن بالنسبة لجيل MZ، الذي يعيش الحياة بأسلوب عملي، لا يبدو أن هذا يمثل مشكلة. ومن ناحية أخرى، يحث المطلعون على الصناعة على توخي الحذر في بيع المنتجات المستعملة من الأغذية الصحية الوظيفية مثل الجينسنغ الأحمر والفيتامينات، لأن شراء وبيع الأطعمة الصحية الوظيفية من خلال مواقع تجارة السلع المستعملة قد يخضع لعقوبات جنائية. فوفقا لوزارة الأغذية وسلامة الأدوية، يُسمح ببيع الأطعمة الصحية الوظيفية فقط لأولئك المسجلين والمؤهلين، لأن المعلومات الخاطئة يمكن أن تلحق ضررا بالمستهلكين عندما يبيع البائعون غير المصرح لهم منتجات ذات مميزات خاطئة أو مبالغ فيها. يجب أن يكون هذا هو الحال عند التعامل مع جميع السلع المستعملة، لكننا بحاجة إلى توخي المزيد من الحذر عند التعامل مع الأطعمة الصحية الوظيفية.