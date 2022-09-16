مدارس الجودة الأمريكية في الأردن تفتتح دورة لتعليم اللغة الكورية

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برعاية الدكتور "وجيه عويس" وزير التعليم الأردني، تم افتتاح دورة لتعليم اللغة الكورية في مدارس الجودة الأمريكية بدعم من وزارة التعليم الكورية، وبحضور السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان".

وأعرب السفير الكوري "لي" عن سعادته بافتتاح هذه الدورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى مدارس القطاع الخاص في الأردن.

وأضاف أنه يأمل في أن تكون دورة اللغة الكورية في مدارس الجودة الأمريكية نقطة انطلاق لتعميق فهم الثقافة الكورية وتشجيع التبادلات بين الشعبين الكوري والأردني.

ومن جانبه، أثنى وزير التعليم الأردني على دعم الحكومة الكورية للتعليم، مشيدا بدور السفارة الكورية في الأردن في دعم المشروعات التعليمية.

وبدوره، أوضح المدير التنفيذي لمدارس الجودة الأمريكية "علاء شعبان" أن المدرسة قد احتضنت برنامج تعليم اللغة الكورية منذ انطلاقته في العام الماضي، وقد لقي هذا البرنامج إقبالا من الطلاب وأولياء الأمور.

وفي نهاية اللقاء، قام كل من رئيس هيئة مديري مدارس الجودة الأمريكية والمدير التنفيذي للمدارس بتسليم درع تذكاري لكل من الدكتور "وجيه عويس" والسفير الكوري "لي جيه وان".