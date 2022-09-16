تنظيم مهرجان يوم الكتب المصورة للجمع بين الكُتاب ودور النشر

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استضافة كوريا أول مناسبة يجتمع فيها حوالي 170 من الكتاب ومدراء دور النشر من كل أنحاء البلاد. وجاءت هذه المناسبة بعنوان "يوم الكتب المصورة النموذجية لعام 2022"، وكما جاء في العنوان، أن هذه المناسبة تهدف إلى تبادل الآراء بشأن الكتب المصورة غير المنشورة للبحث عن إمكانيات نشر بعضها. وقد أقيم هذا النوع من المناسبات لأول مرة في كوريا، لذلك أبدت مؤسسات النشر والكُتاب والموهوبون والرسامون كلهم حماسا عاليا. وقد أتيح لكل كاتب فرصة مقابلة مع 6 مؤسسات للنشر، وإذا نجحت هذه المقابلات، يُمنح فرصة لنشر كتابه المصور. ومن ثم يصبح هذا الكاتب المصور صاحب جائزة عالمية في المستقبل.

تجدر الأشارة الى أن الكتب المصورة كانت على هامش مجالات الأدب، ولكن في هذه المناسبة قد أقيمت أول مسابقة لترجمة الكتب المصورة الكورية إلى اللغة العربية. حيث أظهرت هذه المسابقة إمكانية تقدم الكتب المصورة المترجَمَة باللغة الكورية إلى أسواق البلدان العربية.