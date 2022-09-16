ترقب لانطلاق موسم تحول ألوان أوراق الأشجار في جميع انحاء البلاد

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من المتوقع أن تبداء أول عملية تحول لأوراق الأشجار إلى اللونين الأحمر والأصفر في جبل سوراك الواقع في شرق البلاد في الثامن والعشرين من هذا الشهر لتصل إلى ذروتها في التاسع عشر من شهر أكتوبر القادم. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يتأخر البدء في تحول أوراق الأشجار لهذا العام بما بين يوم وخمسة أيام مقارنة مع الأعوام السابقة، موضحة أن عملية التحول ستتجه إلى جنوب البلاد بسرعة تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين كيلومترا يوميا. ولهذا فمن المتوقع أن تشهد المناطق الكورية الوسطى أوراق الأشجار الملونة بالأحمر والأصفر خلال الفترة ما بين الثامن والعشرين من هذا الشهر، والثامن عشر من الشهر القادم بينما ستشهدها المناطق الجنوبية في الفترة ما بين الرابع عشر من الشهر القادم والخامس والعشرين من نفس الشهر.

يُشار الي أن فصل الخريف في كوريا جميل جدا حيث أن الفضل فيه يرجع جزئيا إلى أوراق الأشجار الملونة. ولهذا يفضل الكثير من الكوريين الخروج إلى الحقول والجبال خاصة في هذا الموسم من أجل الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة والخلابة.