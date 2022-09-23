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أعرب لاعب الكرة الطائرة الليبي "أحمد إخبيري" عن ثقته بنجاحه في كوريا.

وكان فريق الكرة الطائرة التابع لشركة سام سونغ الكورية للتأمينات قد اختار هذا اللاعب الليبي ضمن عملية التعاقد مع اللاعبين الأجانب لعام 2022 التي أقيمت في شهر أبريل الماضي في العاصمة سيول.

يذكر أن اللاعب "إخبيري" ظل يلعب في الدوريّ الصربي والسلوفيني خلال السنوات الأخيرة. وخاصة احتل المركز الأول في مجال إحراز النقاط وضرب الكرة في الدوري السلوفيني خلال موسم 2021 وألفين و2022.

ووصل إلى كوريا الشهر الماضي، ويشارك حاليا جنبا إلى جنب مع لاعبي الفريق الآخرين في التدريبات المكثفة استعدادا للموسم القادم. وقال مدرب الفريق "كيم سانغ او" إنه يجيد فهم الكرة الطائرة ويتدرب بكل إخلاص من خلال المشاركة الفعالة في جميع تدريبات الفريق.

ومن جانبه قال إخبيري إنه يلعب في الساحة الآسيوية لأول مرة، مؤكدا على أن تحديه في كوريا يكتسب معنى كبيرا ومن واجبه تحقيق نتيجة جيدة من خلال بذل أقصى الجهود في كل موسم.

ويعلق فريقه آمالا كبيرة على أدائه الممتاز بعد أن احتل المركز السادس في الموسم الماضي. وقال إخبيري إنه سمع كثيرا عن الدوري الكوري وأنه يعرف أنه يعتمد كثيرا على اللاعبين الأجانب، مشيرا إلى أن هذا هو سبب وجوده في كوريا.

وكان فريق سام سونغ قد احتل القمة ثماني مرات حتى الآن إلا أنه ظل يعاني من ركود خلال المواسم الأربعة الأخيرة. وبهذه المناسبة قال إخبيري إن فريقه ليس لديه شيء يفقده، مؤكدا على إمكانية تحقيق التآزر من خلال قيام كل لاعب بدوره بإخلاص دون الشعور بعبء.

ويفخر اللاعب "إخبيري" بأنه أول لاعب ليبي ينجح في اللعب في أوربا ثم يلعب في كوريا. وقال إنه يلعب في كل مباراة مع الثقة بنفسه باعتباره أول لاعب ليبي في كوريا وتعهد بإظهار أقصى قدر من الطاقة في الملعب.

ومن المتوقع أن يمارس أول أداء له أمام محبي الكرة الطائرة من الكوريين في مباراة ستقام في مدينة "دانغ يانغ" في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ في الـ26 من هذا الشهر.