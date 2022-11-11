الاستراتيجية المستقبلية الكورية لتكنولوجيا الهيدروجين

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وسط التقلبات في أسعار النفط العالمية واستعدادا للاستنزاف المحتمل للموارد النفطية، وضعت الحكومة الكورية استراتيجية مستقبلية لتكنولوجيا الهيدروجين تهدف إلى توطين 100% من تقنيات إنتاج الهيدروجين الرئيسية، وتمكين السيارات الهيدروجينية الكورية من هيمنة السوق العالمية.

وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن الحكومة الكورية ستنتهج سياسات لتنمية اقتصاد الهيدروجين، لتكون كوريا الجنوبية دولة رائدة في العالم في عصر اقتصاد الهيدروجين، من خلال احتلالها المركز الأول في مجال الصناعات الهيدروجينية.

وجاء تصريح رئيس الوزراء "هان" في الدورة الخامسة من اجتماعات لجنة اقتصاد الهيدروجين يوم الأربعاء الماضي، حيث وافقت اللجنة على الاستراتيجية المستقبلية لتكنولوجيا الهيدروجين المكونة من 3 استراتيجيات تنفيذية، و9 مشروعات.

وقد تم تأسيس لجنة اقتصاد الهيدروجين في الأول من شهر يوليو من عام 2020 بناء على قانون تعزيز اقتصاد الهيدروجين وإدارة سلامة الهيدروجين، لتكون برج مراقبة لاقتصاد الهيدروجين للبلاد.

وتتكون اللجنة من وزراء ثماني وزارات ذات صلة وعدد من مسؤولي الدوائر الصناعية والأكاديمية والمنظمات، برئاسة رئيس الوزراء.

وقد وضعت اللجنة خطة لإنشاء 500 شركة متخصصة في الهيدروجين حتى عام 2030، وألف شركة حتى عام 2040، من أجل تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة الصناعات الهيدروجينية في كوريا الجنوبية.

ولتحقيق هذا الغرض، ستقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات للمواد والأجزاء والمعدات ذات الصلة بتكنولوجيا الهيدروجين في 5 مجالات، وهي السيارات الهيدروجينية، وخلايا الوقود، والهيدروجين المسال، ومحطات شحن الهيدروجين، والتحليل الكهربائي للماء.

وبموجب الاستراتيجية المستقبلية لتكنولوجيا الهيدروجين، سيتم توطين التقنيات الخاصة بالتحليل الكهربائي للماء في الوسط القلوي، والتحليل الكهربائي للماء باستخدام البولي إلكتروليت.

وتستخدم تكنولوجيا التحليل الكهربائي للماء في إنتاج 99.99% هيدروجين أخضر نقي عن طريق تفكيك الماء إلى جزئي هيدروجين وأكسجين.

وقد انتهت بعض الدول الرائدة من تسويق تقنيات التحليل الكهربائي للماء في الوسط القلوي والتحليل الكهربائي للماء باستخدام البولي إلكتروليت، بينما وصل مستوى التقنية الكورية في هذا المجال إلى 60% من نظيره في الدول الرائدة.

وإلى جانب الجهود التي ستبذل لتضييق الفجوة في مستوى تقنيات التحليل الكهربائي للماء، ستقوم الحكومة الكورية بتطوير تقنيات الجيل القادم الجديدة الخاصة بالتحليل الكهربائي للماء بغشاء تبادل الأنيون، والتحليل الكهربائي للماء بأكسيد الصلب.

وعلى صعيد آخر، تحتل كوريا الجنوبية المركز الأول عالميا في سوق السيارات الهيدروجينية، حيث تبلغ حصة كوريا من إجمالي حجم مبيعات السيارات الهيدروجينية في العالم 53%.

ولتعزيز صدارتها في السوق العالمية، سيتم تحسين مواصفات السيارات الهيدروجينية الكورية لتتمتع بعمر أطول، والاقتصاد في استهلاك الوقود المكافئ للسيارات الكهربائية، من خلال تحسين كفاءة كومة خلايا الوقود، وزيادة المتانة، وتطوير التقنية الخاصة بتخزين الهيدروجين المسال، وتعزيز قدرة خلايا الوقود.

ومن الجدير بالذكر أن اقتصاد الهيدروجين هو نظام مقترح لتوزيع الطاقة باستخدام الهيدروجين، استعدادا لاحتمال استنزاف الوقود الأحفوري في المستقبل.

ولذلك، يمكن القول إن تكنولوجيا الهيدروجين ستكون قوة مهيمنة سائدة في المستقبل، وهو ما يعنى أن الدولة التي تهيمن على تكنولوجيا الهيدروجين مقدما، ستتمكن من قيادة الاقتصاد العالمي في المستقبل.