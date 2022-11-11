الحكومة الكورية تقدم مساهمة مالية لمساعدة نازحي العراق

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قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أن كوريا الجنوبية قدمت مساهمة مالية جديدة بقيمة 450 ألف دولار للبرنامج لدعم الاستقرار والحلول الدائمة والعودة الآمنة للنازحين في 5 محافظات عراقية مُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش.

وأضاف أن إجمالي الدعم الكوري للمرفق الإنمائي يصل إلى أكثر من 26.9 مليون دولار، مُبَيِّنة أن المساهمات الكورية السابقة قد دعمت تنفيذ 91 مشروعا حيويا في المناطق المحررة، استفاد منها أكثر من 1.14 مليون شخص.

وأعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانه لكوريا الجنوبية على هذه المساهمة، مضيفا أن الدعم المستمر أمر بالغ الأهمية لتأمين استقرار العراق الذي لا يزال هشا.

وبدوره، قال السفير الكوري في العراق "تشيه سونغ سو" إن كوريا الجنوبية والعراق تشتركان في العديد من المسارات التاريخية المماثلة، منها الحرب الأهمية والديكتاتورية والتخلف، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية والشعب الكوري يبذلان دائما قصارى جهدهما لمشاركة خبرتهما التنموية مع العراق.

وأضاف أن مرفق تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستقرار كان وسيلة ذات أهمية حاسمة في مرحلة إعادة التأهيل لمرحلة ما بعد داعش، وقال إن الحكومة الكورية تفخر بكونها جزءا من هذا التضامن العالمي، مؤكدا أن كوريا ستواصل العمل مع جميع الشركات المعنيين، وأهمهم حكومة العراق، من أجل تعزيز القضية.

وأكمل المرفق حتى الآن 3,278 مشروعا في المحافظات الخمس المحررة وهي الأنبار وديالي وكركوك ونينوى وصلاح الدين. وقد سهَّل هذا الدعمُ الحاسم لتحقيق الاستقرار وعودة 4.9 مليون نازح عراقي إلى مناطقهم الأصلية.