زيارة الوفد الكوري للمملكة العربية السعودية لتعزيز فرص الشركات الكورية في المشاركة في مشروعات الإنشاءات

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في ظل تحديد الحكومة الكورية هدفا لتحقيق 50 مليار دولار من الصفقات الإنشائية في الخارج، قام الوفد الكوري المكون من عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كبرى الشركات الكورية بزيارة للمملكة العربية السعودية بدءا من يوم الرابع من نوفمبر ولمدة 4 أيام، برئاسة وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "وان هي ريونغ".

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز فُرَص الشركات الكورية في المشاركة في تنفيذ مشروع مدينة "نيوم" الذكية والمشاريع السعودية العملاقة الأخرى.

وفي أثناء الزيارة، أجرى الوزير الكوري "وان" لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم وزير النقل والخدمات اللوجستية "صالح بن ناصر الجاسر"، ووزير الطاقة الأمير "عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، ووزير الاستثمار "خالد بن عبد العزيز الفالح"، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان "ماجد الحقيل"، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة "ياسر الرميان".

ونظمت الشركات الكورية جلسة شرح يوم الأحد الماضي في الرياض لترويج الخبرات والإنجازات التي حققتها في مجالات الهندسة والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمدن الذكية، والتنقل، ومشاريع المزارع الذكية، بحضور الوزير الكوري "وان" وعدد من المسؤولين الحكوميين السعوديين، ومسؤولي الشركات الكورية والسعودية.

وفي كلمة ألقاها في الجلسة، أعرب الوزير الكوري "وان" عن أمله في أن يسهم العرض في توسيع أفاق التعاون بين سيول والرياض لتشمل الإنشاءات والبنى التحتية وتقنية المعلومات والاتصالات والتنقل والثقافة.

كما أعرب عن أمله في فوز الشركات الكورية بمزيد من الفرص الثمينة في السوق السعودية الواعدة التي تتمتع بإمكانيات لا حصر لها.

ومن جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي "صالح الجاسر" أن الشركات الكورية تتمتع بسمعة طيبة في السوق السعودية منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مضيفا أن الفرص لازالت قائمة ومتاحة أمام الشركات الكورية.

وخلال إقامته في السعودية، قام الوزير الكوري "وان" بزيارة تفقدية لمدينة "نيوم"، والتقى مع عدد كبير من المسؤولين السعوديين وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروع مدينة "نيوم" الذكية.