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ريد فيلفيت تعود بألبوم جديد في نوفمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-11-12

من أغانى القمة


ستعود فرقة "ريد فيلفيت" النسائية بإصدار ألبوم جديد في نوفمبر.

وسيتم الكشف عن هذا الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "عيد الميلاد" يوم الثامن والعشرين من نوفمبر، حيث سيكون أول ألبوم جديد للفرقة بعد أن كشفت عن ألبومها السابق بعنوان "اشعر بإيقاعي" في شهر مارس الماضي.

وقد بدأت الفرقة في ممارسة نشاطها الغنائي في عام 2014، بألبومها المنفرد الأول بعنوان "سعادة".

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