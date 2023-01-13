مكتبة طريفة في قرية جبلية في مدينة سيجونغ

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توجد مكتبة طريفة تقع في قرية جبلية في منطقة "جون اوي 전의" بمدينة سيجونغ الكورية، وهي مختلفة عن المكتبات العادية الأخرى حيث يختار زوارها كتبا تعجبهم ويقرؤون براحة من بين تلك الكتب الموجودة في الرفوف ويتبادلون الحوارات مع المجاورين لهم. كما يمكنهم تناول الأطعمة في أثناء القراءة. وعندما يريدون استعارة كتب، لا يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات استئجار خاصة حيث يمكنهم أخذها وقراءتها وإعادتها فقط. ويمكنهم أيضا الكتابة على تلك الكتب، ولكن فقط لمساعدة الآخرين الذين سيقرؤون تلك الكتب لاحقا. وأيضا يمكنهم وضع خطوط تحت الأجزاء المهمة أو كتابة النقاط الرئيسية على صفحات الكتب. وتنقسم أرفف الكتب إلى "كتب لأطفال المدارس الابتدائية" و"كتب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية" و"كتب للكبار". يُشار إلى أن مدير المكتبة هو "جانغ إين سون 장인순" البالغ من العمر اثنين وثمانين عاما والذي افتتح المكتبة في يوم الطفل الكوري الذي صادف الأول من شهر مايو في عام ألفين وواحد وعشرين. وهو خبير متقاعد في مجال الطاقة النووية حيث كان يعمل في أمريكا ثم تم توظيفه في كوريا ليشغل منصب مدير المعهد الكوري للطاقة النووية. وقال إنه كان يعتقد أن القراءة لدى الأطفال أهم شيء، موضحا أنه أنشأ المكتبة باستخدام أمواله الشخصية التي كسبها بما في ذلك عائدات تأليف الكتب بعد التقاعد. وخلاف المكتبات الأخرى التي يجب فيها قراءة الكتب فقط دون كلام، تشهد هذه المكتبة إجراء مناقشات ارتجالية بين الزوار في بعض الأحيان. ويقول جانغ إنه عندما نقرأ الكتب، لا نقرأها فقط بل نقرأ قلوب مؤلفيها أيضا ونقرأ في النهاية أنفسنا، أي أن قراءة الكتب عبارة عن عملية قراءة للذات.