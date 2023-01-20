شركة كيوتشون الكورية للدجاج المقلي تطلق حملة إعلانية عبر لوحات في الإمارات

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تخطط شركة "كيوتشون" الكورية للدجاج المقلي لتعزيز تقدمها إلى سوق الشرق الأوسط، بإطلاق حملة إعلانية باستخدام لوحات في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لما ذكرته الدوائر التجارية الكورية، فإن شركة "كيوتشون" قد قامت مؤخرا بإنشاء عدد من اللوحات الإعلانية كبيرة الحجم في أماكن متفرقة من شوارع دبي، بهدف تعريف الجمهور الإماراتي بدجاجها المقلي.

وضمن جهود الشركة لجذب المزيد من الزبائن الإماراتيين، قامت بتطوير أنواع جديدة من أطباق الدجاج المصممة لتناسب أذواق الزبائن العرب، منها الطبق المزيج بين الدجاج والأرز، والعينات المكونة من الدجاج المقلي والبيرغر والصلصة والفجل المخلل، إلى جانب الأطباق التقليدية، مثل الدجاج المقلي بصلصة الصويا ومعجون الفلفل الأحمر.

وكانت شركة "كيوتشون إف آند بي" الكورية قد وقعت صفقة مع شركة "كلداري إخوان" الإماراتية للامتياز التجاري يوم العاشر من أبريل 2021، لفتح مطاعم للدجاج المقلي في 9 دول عربية، هي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين ولبنان والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الخمس القادمة.

وبموجب هذه الصفقة، تم فتح أول مطعم لكيوتشون في دبي في شهر ديسمبر من عام 2021، وثاني مطعم لها في "موتور سيتي" بدبي في شهر يناير من العام الماضي، وثالث مطعم في الشارقة في شهر مارس من العام الماضي.

وتخطط شركة "كيوتشون" لتوسيع آفاق أعمالها لتشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط، منها المملكة العربية السعودية، بدءا من هذا العام.

يذكر أن شركة "كيوتشون" التي تأسست في عام 1991، تدير حاليا 67 مطعما للدجاج المقلي في 15 دولة على مستوى العالم.