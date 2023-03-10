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افتتحت شركة سام سونغ للإلكترونيات معرضا خاصا في العراق الشهر الماضي بعنوان "منزل الأشياء الذكية" يمكن فيه معايشة تجربة فائقة الترابط بين مختلف منتجاتها.

وقالت الشركة الكورية إنها افتتحت المعرض يوم 9 من شهر فبراير الماضي في العاصمة العراقية "بغداد"، موضحة أن المعرض الذي تبلغ مساحته حوالي 100 متر مربع يأخذ شكل منزل حقيقي مكون من غرفة معيشة ومطبخ وغيرها.

ويتحلى المنزل الذكي بأربعة وعشرين نوعا من منتجات سام سونغ ومختلف شركائها بما في ذلك شاشة عرض من نوع Neo QLED 8K ومختلف الأدوات الإلكترونية المنزلية من طراز بي سبوك وهاتف غالاكسي زد فليب 4.

وقال مسؤول في سام سونغ إنه يمكن لزوار المعرض الشعور المباشر بالحياة اليومية المريحة التي تقدمها التجربة فائقة الترابط بواسطة الأشياء الذكية.

يشار إلى أن الشركة تبذل حاليا الكثير من الجهود في دول الشرق الأوسط التي وصفها رئيس الشركة "لي جيه يونغ" بأنها أرض من الفرص.

ففي شهر أكتوبر من العام الماضي، افتتحت معرضا بعنوان "منزل الأشياء الذكية في دبي" بالإمارات باعتباره أول مساحة معايشة لتجربة الأجهزة المتعددة في الشرق الأوسط.

وحظي المعرض باهتمام كبير من خلال تحقيق 15 من السيناريوهات المتنوعة بما في ذلك سيناريو خاص لنمط حياة العملاء هناك بما في ذلك وضعية للصلوات ووضعية للعواصف الرملية.