تفضيلات متغيرة للأجهزة المنزلية بين المتزوجين حديثا

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مع حلول فصل الربيع الدافئ، هناك الكثير من الذين يستعدون للزواج. ووفقا لدراسة حديثة، فإن اتجاه الأجهزة المنزلية التي يأمل المتزوجون حديثا في شرائها آخذ في التغير. بعبارة أخرى، على عكس الماضي، حيث كان يتم شراء الأجهزة المنزلية الأساسية مثل التلفزيون والثلاجة، زادت بشكل كبير مشتريات الأجهزة المنزلية مثل مجففات الملابس وغسالات الصحون، وهي ليست ضرورية، لكنها توفر الراحة للمساعدة في الأعمال المنزلية. ويقول متجر هيون ديه متعدد الأقسام إنه حلل مؤخرا حجم مبيعات الأجهزة المنزلية في الفترة من يناير إلى فبراير من هذا العام مستهدفا العملاء الذين هم على وشك الزواج، وكشف عن حدوث تغيير في الترتيب مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات. وبالنظر إلى حجم مبيعات الأجهزة المنزلية خلال هذه الفترة، ظلت أجهزة التلفزيون في الصدارة، لكن الغسالات ومكيفات الهواء تم إخراجها من الترتيب، بينما دخلت مجففات الملابس وغسالات الصحون والمكانس الكهربائية الروبوتية في المراكز الخمسة الأولى. وكشف أيضا عن أنه زادت مبيعات هذه الأجهزة المنزلية الثلاثة بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث زادت مبيعات مجففات الملابس بنسبة 88.3%، وغسالات الصحون بنسبة 75.9%، والمكانس الكهربائية الروبوتية بنسبة69.1%، لكن معدل نمو مبيعات الثلاجات والغسالات كان أقل من 10%. ويمكن تفسير الانخفاض في الطلب على الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء، والتي تعتبر تقليديا من الأجهزة المنزلية الأساسية للحياة الزوجية، على أنه تأثير للزيادة الأخيرة في عدد المنازل التي تحتوي على هذه الأجهزة المدمجة. وفي هذه الأيام، مع زيادة عدد العائلات التي يعمل فيها الأزواج معا، يبدو أن الأجهزة المنزلية التي يمكن أن تساعد في الأعمال المنزلية تكتسب شعبية بين المتزوجين حديثا.

يُشار الي أن الأجهزة المنزلية الثلاثة هذه الأيام تحظى بشعبية كبيرة بين المتزوجين حديثا لدرجة أنها تعتبر أدوات منزلية أساسية للحياة الزوجية. حيث أن امتلاك هذه الأجهزة سيجعل الأعمال المنزلية أسهل كثيرا. لذلك، في كوريا، تسمى هذه الأجهزة المنزلية "العمّات 이모님" التي تساعد في الأعمال المنزلية.