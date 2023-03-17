وفد من سدايا يزور كوريا الجنوبية من أجل تبادل المعرفة والخبرات

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قام وفد من قطاعات مختلفة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بزيارة لكوريا الجنوبية، حيث التقى بعدد من المسؤولين الكوريين في القطاعين الحكومي والخاص لبحث القضايا المتعلقة بتبادل المعرفة والخبرات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي أثناء هذه الزيارة، عقد الوفد السعودي سلسلة من الاجتماعات مع كل من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، والوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات، وهيئة حماية البيانات الشخصية، ووكالة البيانات الكورية، وحكومة بلدية سيول، ومعهد المعلومات والاتصالات لتخطيط التقنية والتقييم، بالإضافة إلى شركة "نيفر".

وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث مختلف القضايا، بما في ذلك التنسيق المشترك وتبادل الخبرات وبناء المشاركات المتعلقة بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقنيات المدن الذكية وتطورها عالميا.

وجاءت زيارة الوفد السعودي لكوريا الجنوبية في إطار جهود الهيئة السعودية الرامية إلى تعزيز مشاركاتها مع مختلف الجهات الدولية لتحقيق رؤيتها حول بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات، والارتقاء بالمملكة العربية السعودية إلى دولة رائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.