تعاون كوري سعودي في صناعة الرسوم المتحركة

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أعلنت شركة "ذا بينك فونغ" الكورية، المشهورة برقصة "بيبي شارك"، أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية لتوسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية.

وبناء على هذه المذكرة، ستقوم الوزارة السعودية بدعم الشركة الكورية في تصدير محتوياتها وتطوير أعمالها وتوطينها في السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "ذا بينك فونغ" كانت قد شاركت في تشغيل الجناح الخاص بالشركات الكورية بالتعاون مع وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية في معرض "بيبان 2023" أكبر فعاليات الشركات الناشئة في السعودية، والذي افتتح يوم 9 مارس.

وتنوي الشركة الكورية بالتعاون مع الوزارة السعودية تعزيز انتشار المحتويات الكورية في الشرق الأوسط وأفريقيا.