الدراما التلفزيونية في كوريا الشمالية

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تزداد شعبية المسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك كوريا الشمالية. ويقول العديد من الهاربين الكوريين الشماليين إنهم شاهدوا بعض تلك المسلسلات في الشمال. ولكن بموجب قانون جديد بشأن "رفض الأيديولوجية والثقافة الرجعية" الذي سنته كوريا الشمالية في عام 2020، يتم فرض عقوبات شديدة على الذين يُقبض عليهم وهم يشاهدون أعمالا فنية كورية جنوبية. كما أصدرت كوريا الشمالية "قانون حماية اللغة الثقافية" في يناير من هذا العام، في تحرك واضح لمنع مواطنيها من تقليد اللهجة الكورية الجنوبية.





في كوريا الجنوبية، هناك العديد من القنوات التلفزيونية المخصصة للمسلسلات التلفزيونية بالإضافة إلى العديد من خدمات البث عبر الإنترنت التي تقدم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية مباشرة إلى المشاهدين. أما في كوريا الشمالية فلا يمكن للناس الوصول إلى الدراما التلفزيونية إلا بطريقة محددة.





الدكتور "جون يونغ صُن 전영선" الأستاذ في معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة "كون كوك":

التلفزيون المركزي الذي تديره الدولة في كوريا الشمالية هو القناة التلفزيونية الوحيدة التي يمكن مشاهدتها في جميع أنحاء البلاد. توجد قنوات سينمائية وتعليمية في العاصمة بيونغ يانغ، لكنها تنتج عددا محدودا من البرامج. لذا، فإن المشاهدين لديهم القليل من الخيارات. تتكون جداول القنوات التلفزيونية في كوريا الشمالية في الغالب من برامج إخبارية، ولا توجد فترات زمنية كافية للمسلسلات التلفزيونية. قد يشاهد المواطنون في بيونغ يانغ مسلسلات تلفزيونية أجنبية من وقت لآخر، ولكن يصعب على المقيمين في المناطق الأخرى مشاهدة مثل هذه المحتويات على التلفزيون لأسباب مختلفة، بما في ذلك قضية حقوق النشر.





تغطي المسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك الرومانسية والدراما والجرائم وقصص الرعب والأشباح والفيروسات القاتلة وغيرها. وتشمل الأعمال الرومانسية، في كثير من الحالات، نفس الموضوعات القديمة، التي تظهر أيضا في الدراما التلفزيونية الكورية الشمالية.





"جون يونغ صُن 전영선":

المسلسلات التلفزيونية الكورية الشمالية تُظهر نمو بطل الرواية، الذي يفهم سياسات الحزب ظاهريا فقط في البداية لكنه في النهاية يدرك ما يريده الحزب منه حقا. في عملية النمو من شخص غير ناضج إلى شخص ناضج، يتلقى بطل الرواية المساعدة والدعم السياسي من سكرتير أو مرشد. العديد من الأعمال الدرامية في كوريا الشمالية تحمل شخصية اليتيم كشخصية رئيسية، مؤكدة أن الحزب والدولة قاما بتربية اليتيم. وفي إحدى النظريات الكورية الشمالية المسماة "العائلة الاشتراكية الكبرى"، يتألف جميع المواطنين في النظام الاشتراكي من عائلة واحدة كبيرة ويشتركون في نفس الحياة الروحية التي منحها المرشد الأعلى. لذلك، يجب عليهم مساعدة المحتاجين، بمن في ذلك المرضى والذين فقدوا آباءهم. غالبا ما تُظهر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية الشمالية البطل الذي يكتشف أن أمه ليست الوالدة البيولوجية، لكنها لا تزال تعتني به بإخلاص، حتى إنها فوتت فرصة الزواج من أجل تربيته.





في كوريا الجنوبية، للمسلسلات التلفزيونية تأثير هائل على الاقتصاد والمجتمع. ومسلسل "لعبة الحبار" مثال جيد على ذلك، حيث تصور عرضا واقعيا للصراع الطبقي وعدم المساواة الاجتماعية.





أثارت العناصر الواردة في ذلك المسلسل ضجة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البذلات الرياضية الخضراء التي يرتديها المشاركون في الألعاب، والبذلات والأقنعة التي يرتديها الحراس، والأقنعة الذهبية لكبار الشخصيات. أيضا، صندوق الغداء المعدني القديم الذي أعطي للمشاركين، ومجموعة حلوى السكر المذاب "دالغونا". وعندما يكتسب مسلسل ما شعبية، يشتري الناس الملابس والحقائب والإكسسوارات التي ترتديها الشخصيات الرئيسية في ذلك المسلسل، كما يزور الكثيرون موقع تصوير المسلسل لالتقاط بعض الصور هناك. أما في كوريا الشمالية، فتأثير المسلسلات التلفزيونية ضئيل.





"جون يونغ صُن 전영선":

في كوريا الجنوبية، غالبا ما تباع الملابس التي ترتديها الشخصية الرئيسية في الدراما الناجحة بشكل جيد. لكن من الصعب أن تجد مثل هذا المشهد في كوريا الشمالية. يقلد بعض الكوريين الشماليين طريقة التحدث أو سلوك الشخصيات في عرض شعبي. تمنع كوريا الشمالية سكانها من السفر، لذلك يصعب تخيل أن يصبح موقع تصوير الدراما الشعبية نقطة جذب سياحي. في ظل حكم الزعيم الحالي "كيم جونغ أون"، ظهرت إعلانات عن المنتجات في المسلسلات التلفزيونية. هناك دراما تلفزيونية بعنوان " حفارو الجينسنغ في عام إيمجين" تدور حول جامعي الجينسنغ الذين يقاتلون ضد اليابان لحماية الجينسنغ في مملكة كوريو. في المشهد الأخير الذي يصور الحفارين العائدين إلى ديارهم بعد الحرب، يظهر الجينسنغ البري، إلى جانب إعلانات لشركات التجارة والأدوية. في هذه الأيام، من الشائع ليس فقط للمسلسلات التلفزيونية ولكن أيضا لأفلام الخيال العلمي أن تُضاف إعلانات المنتجات لإظهار مدى روعة منتج معين. هذا هو الاتجاه الجديد الموجود في عهد "كيم جونغ أون".





في عام 2007، بثت قناة "كي بي إس" الكورية الجنوبية مسلسلا أنتجه التلفزيون المركزي الكوري الشمالي.





يحكي ذلك المسلسل التاريخي قصة ستة مسؤولين حكوميين في مملكة جوسون، تم إعدامهم بعد محاولتهم الفاشلة لإعادة الملك "دان جونغ"، حفيد الملك "سيجونغ"، إلى العرش. وتصور الدراما حدثا تاريخيا حقيقيا بطريقة واقعية للغاية، وهو ما جذب اهتماما خاصا باعتبار أن ذلك المسلسل إنتاج مشترك بين الكوريتين، وقد تم التخطيط له وإنتاجه من قبل التلفزيون المركزي الكوري الشمالي.





"جون يونغ صُن 전영선":

في ذلك الوقت، قامت ممثلة كورية شمالية شهيرة تدعى "تشو ميونغ إيه" بدور البطولة في الدراما لجذب الانتباه. استخدم الممثلون والممثلات الكوريون الشماليون أساليب التمثيل الموجودة في العروض المسرحية، لذلك كان تمثيلهم غير مألوف إلى حد ما بالنسبة لجمهور كوريا الجنوبية. تحظى الأعمال الدرامية التاريخية بشعبية كبيرة في كوريا الشمالية، تماما كما هو الحال في كوريا الجنوبية. في الجنوب، يحظى النوع الجديد "الدراما التاريخية الاندماجية" بشعبية كبيرة، وهي الدراما التي تمزج الحقائق التاريخية بأشخاص أو أحداث خيالية. لكن لا توجد مثل هذه الدراما في الشمال، لأن كوريا الشمالية تؤكد أن الأفلام أو الأعمال الدرامية التاريخية يجب أن تكون متجذرة في الحقائق التاريخية فقط. لا يمكن تصور الدراما التاريخية بلمسة حديثة في كوريا الشمالية. ولذلك يقول بعض الهاربين الكوريين الشماليين إنه من السخيف التعامل مع أحداث خيالية في دراما تاريخية.





تغيرت مهن الشخصيات الرئيسية في الدراما التلفزيونية الكورية الشمالية لكل جيل. ففي عهد مؤسس النظام "كيم إيل سونغ" المناهض لليابان غالبا ما ظهر جيش العصابات والمزارعون كشخصيات قيادية، ثم تم استبدالهم بالجنود وقوات الشباب وعمال البناء خلال سنوات الزعيم التالي "كيم جونغ إيل". أما في عصر "كيم جونغ أون" الحالي، فيظهر المعلمون والعلماء كأبطال، على الرغم من انخفاض عدد الأعمال الدرامية التلفزيونية الجديدة، مقارنة بالعصور السابقة. وفي تغيير آخر، تصف دراما بعنوان "قيمة الآخرين" صدرت في عام 2016، العلاقة الدقيقة بين الرجل والمرأة، على الرغم من أن المشهد يظهر جزئيا فقط. ويختلف هذا بالتأكيد عن البرامج التلفزيونية السابقة في كوريا الشمالية، والتي ظلت تمتلئ بالدعاية السياسية.

يدور مسلسل تلفزيوني آخر بعنوان "الباحثون الشباب" تم بثه في عام 2013 حول طلاب في مدرسة إعدادية يستعدون لمعرض للعلوم، ويشاركون في منافسة عادلة وودية.





ويقول بعض المحللين إنها طريقة جديدة لإظهار الشباب وهم يحلمون بالمستقبل كشخصيات رئيسية. وفي عهد "كيم جونغ أون"، تبنت المسلسلات التلفزيونية الكورية الشمالية تقنيات جديدة. وهذا بالتأكيد تغيير ملحوظ.





"جون يونغ صُن 전영선":

بشكل عام، أصبحت الأعمال الدرامية أكثر إثارة، حيث تضمنت عناصر مسلية متعددة لتوفير شيء مثير للاهتمام لمشاهدته. استخدم المنتجون حركات مختلفة للكاميرا، مقارنة بالماضي، بالإضافة إلى استخدام رسومات الكمبيوتر كثيرا، ليس فقط في الأعمال الدرامية ولكن في برامج البث الأخرى أيضا. وفي هذه الأيام، يقوم المخرجون بتبديل المشاهد بسرعة كبيرة، مع استخدام تقنيات مختلفة مثل التكبير والتصغير لإنشاء تأثيرات بصرية متنوعة.





تتغير الدراما التلفزيونية في كوريا الشمالية تدريجيا، لكن موضوعاتها لم تتغير بشكل ملحوظ. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مسلسل "غروب الشمس الشمالي" الذي تم بثه في عام 2017.





يصف هذا المسلسل الصراع بين الشخصيات ضمن موضوع تطوير منجم، الأمر الذي يتطلب حملة سريعة تهدف إلى تعبئة الأيدي العاملة. بهذه الطريقة، تنعكس سياسات الدولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الكورية الشمالية. وهناك مسلسل مشابه، وهو "جبل البلاتين " الذي أعيد بثه في عام 2021.





"جون يونغ صُن 전영선":

هذا المسلسل التلفزيوني مقتبس من رواية كتبها عامل تحول إلى مؤلف، وهو "كيم مون تشانغ"، الذي صور مشاهد المنجم بطريقة واقعية. أعادت كوريا الشمالية بث المسلسل التلفزيوني لتنبيه الجمهور بأهمية الموارد، بما في ذلك المغنسيوم الضروري لإنتاج الأسلحة. الغرض الآخر هو تشجيع الشباب على التطوع للعمل في المناطق الصعبة، تماما كما فعلت الشخصيات الرئيسية في الدراما في فترة السبعينيات من القرن الماضي. لقد تغيرت تقنيات التصوير في المسلسلات التلفزيونية الكورية الشمالية، لكن لا يزال من الصعب على الدولة تغيير الموضوعات الرئيسية في أي دراما.





في السنوات الأخيرة، استخدمت المسلسلات التلفزيونية والأفلام الكورية الجنوبية موضوعات حول كوريا الشمالية، بما في ذلك قصص عن أشخاص من الكوريتين يقلقون بشأن شيء ما ويعانون من الصراع، لكنهم يتمكنون من تصحيح الأمور وتوحيد القوى لتحقيق هدف مشترك في النهاية. ونأمل أن تتصالح الكوريتان بالفعل وأن تتعاونا تماما كما يحدث في تلك المسلسلات والأفلام.