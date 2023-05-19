«كوكو، ماكينة طهو الأرز الأليفة خاصتي» للكاتبة «باك جي-يونغ 박지영»

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'صار يشاهد برامج عن الحيوانات منذ انتقل للعيش مع والده المصاب بمرض آلزهايمر. وما الذي يمكن قوله؟ فهي أفلام أفيد من الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن خرف الشيخوخة. لم يخبر بقية أشقائه. إذا سمعت كانغ جين-يونغ بالأمر، فسوف تقول غالبًا إنه يعامل أباه كحيوان أليف. ولكن هذا مستحيل. لم يفكر كانغ صُن-دونغ في كانغ مان-صُك ككلب أو قط قّط. فهو لا يستطيع أن يقضي حاجته في الوقت والمكان الصحيح، على خلاف تلك الحيوانات اللطيفة المدربة. فهو أشبه بماكينة طهو الأرز. يتراوح متوسط العمر الافتراضي لماكينة طهو الأرز الكهربائية بين خمسة وسبعة أعوام. وعمر ماكينة طهو الأرز في منزل كانغ مان-صُك هو سبع سنوات، وهي ماكينة تسع عشر أكواب من الأرز. أفاد التشخيص الذي أجراه كانغ مان-صُك قبل سبع سنوات أنه مصابٌ بآلزهايمر، أو خرف الشيخوخة'.









'ربما كانت المشكلة هي أن صُن-دونغ كان يبدو وكأنه يعيش حياة طبيعية جدًّا. ربما يجب أن يري الناس كيف كان والده المريض يحيل حياته جحيمًا. ولذلك أطعم والده عصيدة مخلوطة بزجاجتين من الدواء الملين. في تلك الليلة، أنَّ والدُه من شدة الألم. بعد عدة دقائق، خرج من حجرته وقد تدلى سرواله حتى ركبتيه، ومد يديه إلى ابنه وكأنه يقدم إليه هدية. كان يحمل فضلاته بيديه. بث صُن-دونغ ما حدث بثًّا مباشرًا دون كلمة واحدة. امتلأت نافذة الدردشة بالكثير من الكلمات البذيئة، ظهرت علامة تحذيرية صفراء، ثم انقطع البث'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

مهما كان الصوت المسجل المنبعث من ماكينة طهو الأرز الكهربائية لطيفًا ورقيقًا، فهو لا يزالُ صوتًا خاليًا من المشاعر أو الشخصية. وهو ما يعني أن الابن «كانغ صُن-دونغ» لا يعامل والده كإنسان، بل كشيء أو جماد. فوالده هو مجرد أداة يكسب منها عيشه. وتسلط القصةُ الضوءَ على بعض القضايا المهمة في المجتمع الحديث، مثل قضية الشيخوخة، وخرف الشيخوخة، والعناية بكبار السن.









'نشر صُن-دونغ مقطع فيديو لنفسه وهو يزور دار الرعاية ويعود إلى المنزل مجددًا. مرت ثلاثة أشهر منذ أن نشر آخر مقطع فيديو على القناة. كان عليه أن يعرض حالته الجديدة، أن يعترف بأخطائه وأن يعرض نفسه كشخص ضعيف مهمش يحتاج إلى تعاطف الكبار في المجتمع ومؤازرتهم. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على المزيد من المتابعين. امسح ذكريات الرجل البالغ السيئ، واترك ذكريات الطفل اللطيف فقط. هكذا تطورت أعراض خرف الشيخوخة عند صُن-دونغ. لم يستطع صُن-دونغ الطفل اللطيف إلا أن يشعر بالأسف والحب تجاه نفسه، ولم يستطع أن يتوقف عن الرغبة في جني المزيد من العنب، والحصول على اهتمام الآخرين'.









«باك جي-يونغ 박지영»

- وُلدت في سيول، عام 1974.

- أول أعمالها: قصة بعنوان «كيف تنقذ العالم باستخدام مكنسة كهربائية» في عام 2010.