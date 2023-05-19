استجابة عالية لمكتبات سيول الخارجية

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يولي المواطنون الكوريون الكثير من الاهتمام "للمكتبات الخارجية" المثبتة في جميع أنحاء العاصمة سيول. في هذا الصدد، افتتحت بلدية سيول مكتبات خارجية في ساحتين تمثيليتين في وسط العاصمة، وهما ميدان كوانغ هوا مون وميدان سيول، احتفالا بـ"اليوم العالمي للكتب". وحاليا، تحتوي هذه المكتبات الخارجية على ما مجموعه 10 آلاف كتاب، بما في ذلك كتب للأطفال وكتب للتطوير الذاتي، ويمكن لأي شخص اختيار وقراءة الكتب التي يريدها دون الحاجة إلى التسجيل للحصول على عضوية أو إجراءات معقدة أخرى لاستعارة الكتب. وتأتي تلك المكتبات كمساحة ترفيهية في المدينة حيث يمكن الاستمتاع بـ"التخييم" أو"التنزه" في أثناء القراءة باستعمال أرائك مريحة ومظلات في هواء الطلق. وكانت ردود فعل المواطنين حول هذه المكتبات جيدة جدا. فقد تجاوز العدد التراكمي للزائرين 72 ألفا في أسبوعين فقط منذ افتتاح المكتبات الخارجية يوم 23 أبريل الماضي. ووفقا لذلك، في السابع من هذا الشهر، افتتحت بلدية سيول مكتبات خارجية إضافية في ثلاث حدائق على ضفاف نهر هان، بما في ذلك 'يوئيدو' و'طوك صُم' و'بان بو'، وقدّمت ما مجموعه 3299 كتابا إضافيا. وفي حديقة يوئيدو على شاطئ نهر الهان، بمجرد تركيب حوالي 100 أريكة ناعمة، زار العديد من المواطنين الحديقة التي صارت مشغولة بالكامل. وتحظى هذه المكتبات التي يتم تركيبها في الهواء الطلق، مثل الحدائق والساحات العامة، بشعبية كبيرة بين الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار يجدون صعوبة في الجلوس وقراءة الكتب في أماكن داخلية. ففي مثل هذه الأماكن المفتوحة لا يضطر الأطفال إلى ملاحظة الأشخاص الآخرين حتى عندما يتجولون، ومن الجيد حقا أن يركضوا ويلعبوا كما يرغبون بعد قراءة بعض الكتب. في هذا الساق عندما تم تركيب المكتبات الخارجية لأول مرة، كان هناك عدد غير قليل من الأشخاص الذين كانوا قلقين بشأن ضياع الكتب أو سرقتها. ومع ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، كان هناك كتابان فقط من بين 3200 كتاب في ثلاث حدائق على نهر الهان لم يتم إرجاعها.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في بلدية سيول: "المكتبات المثبتة في ميدان كوانغ هوا مون وميدان سيول، لديهما أيضا معدل منخفض جدا لعدم الإرجاع، مع فقد أقل من 10 كتب. وهذا يدل على مستوى عال من الوعي المدني". وسوف يتم تشغيل جميع المكتبات الخارجية الخمس في وسط المدينة في نهاية كل أسبوع حتى أكتوبر، لكنها ستغلق مؤقتا من يوليو إلى أغسطس لتجنب الحرارة الحارقة. هكذا، بفضل الاستجابة الإيجابية من المواطنين، تخطط مدينة سيول لتوفير 2000 كتاب إضافي في المكتبات الخارجية الثلاث في حديقة نهر الهان، بالإضافة إلى المزيد من المقاعد والحصائر لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة.