مهرجان الشباب والثقافة لعام 2023 ينشئ منصة للتعبير عن الآراء السياسية

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية يوم الأحد إنها أطلقت "أسبوع ثقافة الشباب لعام ألفين وثلاثة وعشرين" الذي يعتبر مهرجانا لجمع الاقتراحات السياسية للشباب. ويتم تنفيذ الأسبوع الذي يقام لأول مرة هذا العام تحت شعار "صدى تبعثه الأجيال القادمة، يتحدث بواسطة الثقافة" خلال الفترة من الثالث عشر إلى التاسع عشر من هذا الشهر في دار الفن وغيرها من مناطق العاصمة سيول. وتخطط الوزارة لاستخدام أفكار الشباب التي يتم جمعها في هذه الفترة في رسم سياساتها بشكل فعال. وفي مهرجان "التمتع بالثقافة" الذي أقيم يومي السبت والأحد الماضيين قدم اثنا عشر فريقا جيدا في برنامج "ميكروفون الشباب" للعام الماضي عددا من العروض التي تشجع أحلام وآمال الشباب.

يشار إلى أن برنامج ميكروفون الشباب هو أهم برامج "اليوم الثقافي" التي تتيح فرصا لتقديم عروض للفنانين الشباب. كما أقيم أمس منتدى ثقافة الشباب باعتباره حدثا رئيسيا لأسبوع ثقافة الشباب. وقد أقيم في مقر لجنة الموسيقى الوطنية التقليدية بحضور حوالي مائة وعشرة أشخاص بمن في ذلك الوزير "بارك بو كيون" ومجموعة المستشارين الشباب لدى الوزارة والمساعدون الشباب من مختلف الوزارات والموظفون الحكوميون الشباب. وتم في المنتدى الكشف عن تفاصيل المهام الرئيسية العشر لسياسات ثقافة الشباب التي اختارتها مجموعة المستشارين الشباب الشهر الماضي بما في ذلك سبل توسيع دعم الشباب ومعايير المكافآت العادلة للفنانين والرياضيين الشباب. وخلال اليوم والغد تقام ست جلسات سياسية للتضامن مع الشباب في ميادين الفن والثقافة والمحتويات والسياحة والرياضة بينما ستزور مجموعة المستشارين الشباب وموظفو الوزارة الشباب أكاديمية سيول للمواهب الرياضية وبيت الفن وغيرهما من أجل الاستماع إلى آراء الشباب حول فرص عمل الرياضيين وسبل توسيع رفاهيتهم وتوسيع دعم الفنانين. وفي مكتبة سيجونغ الوطنية سيتم يوم الجمعة القادم تنظيم لقاء بين المتدربين الشباب في الوزارة والمتاحف والمراكز الفنية حيث يقدم المتدربون الشباب أفكارا حول تحسين سياسات ثقافة الشباب. وقال الوزير "بارك إن أسبوع ثقافة الشباب الذي يقام لأول مرة هذا العام هو منصة إبداعية يتعامل فيها الشباب بحرية مع التحديات ويبحثون عن قيم مشتركة تضامنا مع الشباب الآخرين. كما أعرب عن أمله في أن يقدم الشباب سياسات بلغتهم الخاصة، مؤكدا أن الوزارة ستدرس رسالتهم بعمق وستحسن السياسات ذات الصلة.