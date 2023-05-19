فانك تقود حملة دبلوماسية للمطالبة بتخصيص يوم دولي للغة الكورية

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أطلقت البعثة الكورية الدبلوماسية المدنية عبر الإنترنت "فانك" حملة دولية تهدف إلى تخصيص يوم للغة الكورية في الأمم المتحدة بمناسبة عيد ميلاد الملك سيجونغ العظيم ويوم المعلمين في البلاد اللذين صادفا أمس الخامس عشر من شهر مايو. تجدر الإشارة إلى أن الحروف الكورية "هانغُل" اخترعت في فترة الملك سيجونغ في عام ألف وأربعمائة وستة وأربعين. وأثارت البعثة "فانك" في حسابها عبر إنستغرام تساؤلا عن عدم وجود يوم للغة الكورية رغم ارتفاع شعبية الموجة الثقافية الكورية "هالليو" بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والأغاني الكورية في مختلف أنحاء العالم وتجاوز عدد عشاق هالليو مائة وثمانية وسبعين مليون شخص في عام ألفين واثنين وعشرين. وصرحت بأنها تنفذ الجملة عبر الشبكة تحت شعار "لماذا لا يوجد يوم للغة الكورية"؟ ونشرت في نفس اليوم عريضة بنفس العنوان على أحد مواقع الالتماس العالمية وملصقا رقميا تم إنتاجه باللغتين الكورية والإنغليزية. وتتضمن العريضة ضرورة استغلال فرصة مهمة مثل يوم اللغة الكورية لكي تدرك جميع شعوب العالم القيم التاريخية والثقافية للغة الكورية في ضوء تزايد اهتمام الشعوب غير الناطقة باللغة الكورية بها، بفضل انتشار شعبية هالليو. ووفقا للأمم المتحدة، تم إنشاء يوم اللغة للاحتفال بالتنوع اللغوي والثقافي وتعزيز الاستخدام العادل لجميع لغاتها الرسمية، وتم تخصيص يوم العشرين من شهر أبريل كيوم للغة الصينية، ويوم الثالث والعشرين من نفس الشهر كيوم اللغتين الإنغليزية والإسبانية.

تجدر الأشارة الي أنه تم تحديد الثامن عشر من شهر ديسمبر كيوم اللغة العربية. وأشارت فانك إلى أن السبب السطحي في عدم وجود يوم للغة الكورية في الأمم المتحدة قد يرجع إلى عدم تخصيص اللغة الكورية كلغة رسمية لها. وأدعت أنه يتوجب على الكوريين بذل المزيد من الجهود لتخصيص يوم للغة الكورية في المنظمة الدولية. ونعرف أن اللغات الرسمية للأمم المتحدة ست، وهي: الصينية والإنغليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والعربية. ويتم تحديد لغة رسمية من خلال تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب الدول. وقالت فانك إن الصين نجحت في تحديد لغتها كلغة رسمية في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شهر يناير من عام ألفين وواحد وعشرين بفضل دعم الحكومة الصينية. كما ظلت الحكومة اليابانية تعمل على تحديد لغتها كلغة رسمية في الأمم المتحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي. ورغم أن الحكومة الصينية حاولت تحديد لغتها كلغة رسمية في عام ألفين وثمانية عشر إلا أنها فشلت في ذلك. وقالت "فانك" إن تحديد يوم للغة الكورية في الأمم المتحدة، وتخصيصها ضمن اللغات الرسمية لها، سيحفزان شباب العالم على تعلم اللغة الكورية إلى جانب رفع مكانتها الدولية.