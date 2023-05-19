زوجان أمريكيان ينقذان سائحين كوريين ويحظيان بزيارة استثنائية إلى كوريا

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توجت قصة السيد والسيدة كامبانيا بزيارة كوريا في الثالث عشر من هذا الشهر، وكان الزوجان كامبانيا قد قام بعمل جيد من خلال إنقاذ تسعة سائحين كوريين حوصروا في الثلوج الكثيفة في منطقة بوفالو بالقرب من نيويورك يوم 23 ديسمبر من العام الماضي، حيث سمحوا لهم بالبقاء في منزلهما لمدة ثلاثة أيام وليلتين. في الأصل، خطط الزوجان كامبانيا لقضاء عطلة عيد الميلاد بهدوء في المنزل، لكنهما لم يتجاهلا المسافرين الكوريين الذين كانوا يرتجفون في سيارة عالقة في الثلوج عند درجة حرارة أقل من 12 درجة، لذلك دعواهم إلى منزلهما. وكان على السائحين الكوريين، الذين كانوا يسافرون بالسيارة لمشاهدة شلالات نياغرا خلال عطلة عيد الميلاد، انتظار وصول سيارة الإنقاذ بعد إلغاء الرحلة المقررة وتوقف تساقط الثلوج بكثافة لمدة ليلتين و3 أيام. ولكن، بفضل مساعدة السيد كامبانيا، قضوا وقتا سعيدا لا يُنسى في منزله. والمثير للدهشة أن الزوجين كامبانيا اللذين التقاهما المسافرون الكوريون بالصدفة بسبب تساقط الثلوج بكثافة، كانا من عشاق الطعام الكوري، وكانت لديهما العديد من المكونات اللازمة لصنع الطعام الكوري. لذلك، خلال عطلة عيد الميلاد، تمكنوا من مشاهدة مباراة كرة قدم للمحترفين معا وقضوا وقتا ممتعا في صنع وتناول بعض الأطعمة الكورية. وقصة الزوجين كامبانيا، اللذين كانا على استعداد لتوفير الطعام والسكن لمدة ثلاثة أيام لمسافرين أجانب غير مألوفين، كانت معروفة من خلال وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية مثل نيويورك تايمز وسي إن إن وكذلك وسائل الإعلام المحلية. ووفقا لذلك، في فبراير من هذا العام، قام مدير فرع نيويورك لمنظمة السياحة الكورية بزيارة الزوجين شخصيا وتسليم دعوة لزيارة كوريا، وبالتالي جاء السيد والسيدة كامبانيا لزيارة كوريا في الثالث عشر من هذا الشهر. وفي مقابل أعمالهما الطيبة، تُخطط منظمة السياحة الكورية لتقديم وقت خاص لهما. فسوف يختبر الزوجان مجموعة متنوعة من الثقافة الكورية، بما في ذلك دروس الطبخ الكوري والجمال الكوري كي بيوتي في كوريا لمدة 10 أيام من اليوم الرابع عشر. ورحلة الزوجين إلى كوريا مصحوبة بمراسل نيويورك تايمز الذي كان أول من نقل نبأ إنقاذ السياح الكوريين العام الماضي. وسوف يتم أيضا إنتاج هذه القصة الجميلة المتمثلة في عدم النسيان والتعبير عن الامتنان للزوجين الأمريكيين كفيديو ترويجي للسياحة الكورية في المستقبل القريب.