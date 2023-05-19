تجربة بي تي إس في كتاب يروي رحلة الفرقة نحو الشهرة العالمية

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سيتم نشر كتاب يحتوي على 10 سنوات من تاريخ فرقة بي تي اس، التي صارت من نجوم البوب على المستوى العالمي، في 9 يوليو. وهذا اليوم هو أيضا اليوم الذي تم فيه تشكيل نادي المعجبين العالمي الرسمي لفرقة بي تي اس. ووفقا لتقارير صدرت مؤخرا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليومية وصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، سيتم نشر كتاب بعنوان "ما وراء القصة: 10 سنوات من بي تي إس" في وقت واحد في كل من كوريا والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أنه لم يتم إصدار المذكرات بعد، إلا أن المعجبين مهتمون جدا. ولتأليف هذا الكتاب، الذي يروي السنوات العشر الماضية لفرقة بي تي اس، شارك الصحفي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ صوك وأعضاء الفرقة. وسبق أن أعلنت دار النشر الأمريكية "فلاتيرون بوكس" المسؤولة عن نشر هذا الكتاب في الولايات المتحدة، أن موسيقيا شهيرا سينشر مذكرات على نطاق واسع في 9 يوليو، وأخفت اسم المؤلف وعنوان الكتاب. وكان من المقرر إصدار معلومات حول الكتاب، بما في ذلك المؤلف، يوم 13 يونيو. ولكن انتشرت شائعات بالفعل تفيد بأنه سيتم إصدار مليون نسخة من الطبعة الأولى من الكتاب في المكتبات الأمريكية، وأنه يجب تقديم تعهد مكتوب من أجل تأمين المبيعات في يوم النشر. ونتيجة لذلك، تكهن عشاق الموسيقى بأن الكتاب قد يكون مذكرات لنجم البوب الأمريكي تايلور سويفت، معتبرين أن تاريخ إصدار المعلومات حول الكتاب هو "الثالث عشر"، بسبب أن الرقم 13 هو الرقم المفضل لديه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن 9 يوليو، عندما كان من المقرر نشر المذكرات، هو بعد يومين من تاريخ الإصدار المقرر لألبوم سويفت المعاد تسجيله "Speak Now" كان أساس هذه التكهنات. ومع ذلك، اتضح أن الشخصيات الرئيسية في هذا الكتاب هم أعضاء فرقة بي تي اس. وفي هذه الأثناء، كان هناك بالفعل توقعات كبيرة لدى عشاق الموسيقى بأنها ستكون مذكرات لفرقة بي تي اس لأن 13 يونيو هو التاريخ الذي ترسخت فيه فرقة بي تي إس كفرقة فتيان، و9 يوليو هو تاريخ الإطلاق الرسمي لنادي المعجبين 'آرمي'. وأصبح هذا الكتاب بالفعل من أكثر الكتب مبيعا على موقع أمازون ومحلات بيع الكتب الأخرى على الإنترنت حتى قبل الكشف عن الشخصية الرئيسية. والآن العديد من المكتبات يتعين عليها العمل بنشاط لتأمين المخزون في يوم النشر. وبعد أن تم الكشف عن هوية المذكرات، أصبحت ردود فعل عشاق الموسيقى أكثر سخونة من ذي قبل. وخاصة بالنسبة للترجمة الأمريكية لهذا الكتاب، فمن المعروف أن الصور التي لم يتم إصدارها لفرقة بي تي اس مدرجة أيضا، لذلك يبدو أن المعجبين لديهم توقعات عالية.