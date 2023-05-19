سفنتين تقيم حفلات غنائية في يوليو





من المقرر أن تقيم فرقة "سفنتين" الشبابية حفلات غنائية في سيول يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يوليو. وستكون هذه الحفلات الأولى من نوعها التي تقيمها فرقة "سفنتين" منذ 13 شهرا بعد أن بدأت جولتها العالمية الثالثة في سيول.

واحتل الألبوم الأخير للفرقة بعنوان "إف إم إل" المرتبة الرابعة عشرة في قائمة "بيلبورد 200" يوم العشرين من مايو. وتم بيع 4.55 مليون نسخة من هذا الألبوم في الأسبوع الأول من إصداره، مسجلا بذلك رقما قياسيا.