تحول ارتداء سماعات الرأس من الأجهزة الموسيقية إلى اكسسوار للشباب

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في أواخر التسعينيات، غنت المطربة الكورية الشهيرة "أوم جونغ هوا" وقدمت "ارتداء سماعة الرأس"، والتي يمكن الآن رؤيتها بسهولة من قبل الشباب العاديين من جيل MZ وهم يسيرون في الشوارع. وفي هذه الأيام، تُعتبر سماعات الرأس التي يفضلها الشباب هي كبيرة الحجم، ولكن مع التصميم المتطور وتكنولوجيا الصوت، فهي تعتبر عنصرا ضروريا وموضة لشباب جيل MZ الذين غالبا ما يستمتعون بمقاطع الفيديو مثل يوتيوب في الحياة اليومية.

يذكر أن شعبية ارتداء سماعات الرأس قد بدأت مرة أخرى في عام 2018، وفي البداية كان هناك تحول في الأجيال من سماعات الرأس السلكية إلى سماعات الرأس اللاسلكية، وعندما اختارت العلامة التجارية للأجهزة المنزلية "سوني" المطربة "آي يو" كنموذج إعلان لسماعات الرأس، بدأت في جذب انتباه الجمهور. ومنذ ذلك الحين، اكتسبت سماعات الرأس التي أنتجتها شركات متخصصة في الأجهزة الصوتية مثل "سوني" و"مارشال" و"بريتز" شعبية مضطردة، وفي عام 2021، مع إطلاق سماعات "ايربودز ماكس Airpod Max" من إنتاج الشركة العالمية الشهيرة "أبل"، زاد اهتمام الجمهور بسماعات الرأس بشكل أكبر. وفي الماضي، كانت السماعات تُعتبر جهازا يستخدمه الموسيقيون المحترفون فقط بسبب سعرها المرتفع الذي يصل إلى مئات الدولارات، ولكن حاليا اتسع نطاق مستخدميها الشباب الذين يحبون الأغاني ويشاهدون مقاطع الفيديو. وأيضا زاد حجم المبيعات، ففوفقا لمنصة "에이블리Ably" على الإنترنت، ارتفع حجم المعاملات في فئة المعدات الصوتية بشكل كبير، بما في ذلك سماعات الرأس، هذا العام بنسبة 230% مقارنة بالعام الماضي. كما ساهم التنويع من التصميم الأسود العادي إلى الألوان والتصميمات المتعددة في زيادة شعبية سماعة الرأس. وعلى وجه الخصوص، أصدرت شركة "أبل" سماعات ايربودز ماكس بخمسة ألوان، بما في ذلك الأزرق والأخضر والوردي، مما جذب انتباه المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وظيفة "إلغاء الضوضاء"، التي تحقق جودة صوت أعلى من سماعات الرأس اللاسلكية العادية وتتيح الاستماع بصوت عالٍ بمستوى صوت منخفض نسبيا حتى في المواقف الصاخبة، قد أثرت أيضا على جيل MZ لفتح محافظهم. ونظرا لإدماج هذه الوظيفة في سماعات الرأس، اكتسبت شعبية بين جيل الشباب الذين يستمعون إلى الكثير من الموسيقى ولكنهم يهتمون بسمعهم. وفي الآونة الأخيرة، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يرتدون سماعات الرأس بين الشباب، يمكن غالبا رؤيتهم وهم يزينون سماعات الرأس الخاصة بهم. مثلما يزينون هواتفهم الذكية أو مذكراتهم، فإنهم يزينونها بأسلوبهم الخاص، مثل وضع ملصقات ملونة على سماعات الرأس أو وضع ملحقات بلاستيكية.

في هذا السياق، قال أحد المطلعين على الصناعة، "سماعات الأذن وسماعات الرأس هي منتجات لا غنى عنها لجيل MZ هذه الأيام الذين يبحثون عن معلومات من خلال مقاطع الفيديو ويشاركون حياتهم اليومية مع مقاطع الفيديو". ورغم أنها باهظة الثمن، لكنها عنصر تسوق رئيسي لا يحتاجون لتوفير المال عليها.