افتتاح معرض صور لنجوم الكيبوب

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من المقرر أن يقام معرض للصور يضم صور نجوم الكيبوب المشهورين، مثل فرقة بي تي اس وفرقة سفنتين وفرقة إنهايبن وفرقة تي اكس تي وفرقة لو سيرافيم. وقد أعلنت "هايب انسايت" وهي علامة تجارية للمعرض تديرها شركة "هايب"، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أنها ستفتتح معرض "ذا دريم داي بيليفرزThe Daydream Believers" في قاعة فنية في منطقة كانغ نام في سيول في الفترة من 9 من يونيو وحتى 27 أغسطس. وهذا المعرض هو مكان لعرض صور بورتريه لـ37 عضوا من خمس فرق ينتمون إلى وكالة "هايب" الترفيهية، وهي الوكالة التي تشرف على فرقة "بي تي إس". ويحظى معرض الصور هذا بتقدير كبير لالتقاط صور حية لأولئك الذين جعلوا حلمهم في أن يصبحوا نجوما حقيقيين من خلال بذل جهود متواصلة. وقدّمت "هايب انسايت" هذا المعرض بالقول: "يمكنكم مشاهدة صور متنوعة وغنية في مكان واحد، وكلها تُفسّر بشكل مختلف من قبل كل عضو بشخصيته الخاصة. وكما هو معروف، فإن "هايب انسايت" عبارة عن مساحة عرض أنشأتها "هايب" للتواصل مع عشاق الموسيقى، وهي مساحة تُستخدم عادة لعرض صور ومقاطع فيديو لفنانيها، بالإضافة إلى الأزياء المستخدمة في الحفلات الموسيقية والهدايا التذكارية المتعلقة بالفنانين المنتسبين إليها. وقد تم تنظيم هذا المعرض بمفهوم استوديو التصوير الفوتوغرافي، حيث يتم تنفيذ غرفة تصفيف الشعر والمكياج، وغرفة الملابس، وغرفة طباعة الصور، وما إلى ذلك بشكل مشابه للمظهر الفعلي. لذلك من المتوقع أن يشعر الزوار بإحساس حيوي كما لو كانوا معا خلال حدث لالتقاط صور المطربين. ويمكن العثور على المزيد من المعلومات على الموقع الرسمي وصفحة تويتر الخاصة بـ"هايب انسايت".