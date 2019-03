Le chanteur Jang Sa-ik donnera un concert le 23 mars à Gimhae, dans la province de Gyeongsang du Sud.





Né en 1949, l’artiste a commencé sa carrière musicale à l'âge de 46 ans pour sortir neuf albums. Il a présenté des chansons qui expriment la passion et la sensibilité des sud-Coréens. Il est considéré comme le chanteur qui représente le mieux le lyrisme coréen.





Intitulé « L’autoportrait VII », cette représentation sera composée de titres de son 9e album sorti en automne dernier et de vieilles chansons d’autres chanteurs qu’il adaptera à son propre style.





15 musiciens monteront également sur scène avec Jang : le guitariste Jeong Jae-yeol qui est à ses côtés depuis 15 ans, le trompettiste et maître du jazz Choi Seon-bae, le groupe a cappella The Soliste et bien d’autres.





Date : le 23 mars 2019

Lieu : Centre d’arts et de sports de Gimhae

Site: http://www.gasc.or.kr/