« When We Where Us », le premier mini-album de Super Junior-K.R.Y.

Composé des trois principaux vocalistes de Super Junior, à savoir Kyu-hyun, Ryeo-wook et Ye-sung, Super Junior-K.R.Y. s'est formé en 2006.

Sa première performance officielle a été donnée le 5 novembre de la même année pour l’émission Music Bank de la KBS où le trio a interprété « The One I Love ». Lors de sa première tournée en Asie, lancée en 2010, le sous-groupe s’est produit en concerts devant plus de 22 000 personnes.

Le 23 janvier 2013, le trio a débuté au Japon avec « Promise You » qui s'est d’emblée classé numéro deux dans le classement quotidien de singles Oricon, avant de prendre le trône le jour d’après. Super Junior-K.R.Y. vient de sortir, le 8 juin, son premier mini-album « When We Were Us » composé de six morceaux.